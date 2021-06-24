Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir’in Ayrıldığı Doğrulandı! İki Başrolde Birbirini İstemiyor! Adana Ayağa Kalktı! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir krizi! İki başrolde birbirini istemeyince ortalık şok bir şekilde karıştı. Demir’in diziden ayrıldığı sosyal medyayı çalkalarken; neden ayrıldığı da ortaya resmen çıktı! Çekimleri Adana’da yapılan Bir Zamanalar Çukurova resmen ayağa kalktı. Görenler ise “böyle bir şey mümkün değil” açıklamasında bulundu.
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali bu akşam ekranlara gelecek. Perşembe akşamlarına renk katan başarılı dizinin 3 sezondur ekranlarda olması bile dizinin kaliteli olduğunu gösterir nitelikte… Peki, neler oluyor?
Ekranlara gelecek yeni bölümde dizi ekranlara veda edecek. Sevilen dizinin vedası ise çok konuşulan cinsten olacak. Dizide Demir karakterine hayat veren Murt Ünalmış’ın ise diziden ayrıldığı resmen doğrulandı. Çıkan iddialara yanıt olarak; “En önemli seçim, kendin olabilmeyi seçmendir” notunu düşerek paylaşması gündemi şok bir şekilde değiştirdi. Adana’da neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.