Müge Anlı’yı Hüngür Hüngür Ağlatan Olayda Son Dakika Gelişmesi! Makyajı Darmaduman Olmuştu, Sır Perdesi Aralandı! Görgü Tanığı…

Ekranlara gelen bir önceki bölümde Müge Anlı Osman Bey’den gelen; “Aklınıza gelecek her yere başvurdum, yardım istedim. Herkes benimle dalga geçti. Benim annem öldü annem. Doğu bölgesinde doktorum ben izin alamadım annem öldü benim. İstifamı verecek noktaya geldim. Önceden annem izlerdi sizi, “Ne izliyorsun anne? Bunların hepsi kurgu” derdim. Bugün buradayım” sözler karşısında kendisini tutamamıştı.

Anne ve babasının katledildiğini dile getiren Osman Bey, “Ben bir siyasetçi olsaydım, ben bir milletvekili olsaydım bunların hiçbiri olmazdı. Allah kahretsin ki vatandaş oldum. Müge Anlı’ya gelen herkesin bir derdi bir sıkıntısı var. Bu kadının burada olma amacı var çünkü devlet işini yapmıyor!” sözlerini dile getirmişti. Peki, görgü şahidi neler dedi?



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