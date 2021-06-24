Müge Anlı’yı Hüngür Hüngür Ağlatan Olayda Son Dakika Gelişmesi! Makyajı Darmaduman Olmuştu, Sır Perdesi Aralandı! Görgü Tanığı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Müge Anlı’da Müge Anlı, ağızları çık bırakmıştı. Sevilerek takip edilen yapımda milyonları şok içerisinde bırakan olayda yeni bir detay gündeme bomba gibi düştü. Görgü tanıdığı bildiği her şeyi anlattı. En son iki yıl önce programa katılan isim, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Peki, neler söyledi?
Ekranlara gelen bir önceki bölümde Müge Anlı Osman Bey’den gelen; “Aklınıza gelecek her yere başvurdum, yardım istedim. Herkes benimle dalga geçti. Benim annem öldü annem. Doğu bölgesinde doktorum ben izin alamadım annem öldü benim. İstifamı verecek noktaya geldim. Önceden annem izlerdi sizi, “Ne izliyorsun anne? Bunların hepsi kurgu” derdim. Bugün buradayım” sözler karşısında kendisini tutamamıştı.
Anne ve babasının katledildiğini dile getiren Osman Bey, “Ben bir siyasetçi olsaydım, ben bir milletvekili olsaydım bunların hiçbiri olmazdı. Allah kahretsin ki vatandaş oldum. Müge Anlı’ya gelen herkesin bir derdi bir sıkıntısı var. Bu kadının burada olma amacı var çünkü devlet işini yapmıyor!” sözlerini dile getirmişti. Peki, görgü şahidi neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.