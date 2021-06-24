- 24 Haz 2021 - 18:28 G: 24 Haz 2021 - 19:07

Survivor Aleyna Çalışkan Bikinili Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı! O Detayı Fark Edene Kadar Milyonlar Çıplak Sandı! Survivor’daki Halini Silip Atın…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Aleyna Çalışkan, bikinili pozuyla ağızları açık bıraktı! Alt ve üst olarak ayrı ayrı bir talkım giyen başarılı ismin verdiği poz akıllarda soru işareti oluşturdu. O detay fark edilene kadar birçok kişi Aleyna Çalışkan’ın çıplak olduğunu düşündü. Peki, neler oluyor?

Survivor’da makyajsız ve tek tip kıyafetlerinden dolayı güzelliğini gösteremeyen başarılı yarışmacı, yarışmadan elenir elenmez ise birçok hikaye paylaşmış ve güzelliğini ortaya çıkartmıştı. Sosyal medya hesabını artık aktif bir şekilde kullanan güzel isim, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Survivor’daki halinden eser kalmayan Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz günlerde ise Panorama ekibinin yanına katılmış güzelliğiyle mest etmişti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenerek ayrılan başarılı isim, Acun Ilıcalı’dan ise övgü dolu sözler almıştı. Ilıcalı, Çalışkan hakkında; “Sen çok başarılı bir isimsin. Sadece benim gördüğüm motivasyon düşüklüğü vardı. Çalışkan soy imini Survivor’a kazıdın. Burada bize hiçbir sorun çıkartmadın” açıklamasını yapıştı. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

24 Haz 2021 - 18:28 Ankara- Magazin

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir! mask
Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir!
Survivor Aleyna Hakkında Şok Gerçek! Finalde Elenmesine Neden Olabilir! Acun Ilıcalı Duyursa Hapı Yuttu! Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna Hakkında Şok Gerçek! Finalde Elenmesine Neden Olabilir! Acun Ilıcalı Duyursa Hapı Yuttu! Neler Oluyor?
Survivor Berkay Acun Ilıcalı’ya Rest Çekti! Sözleri Milyonları Tilt Etti, Ortalık Karıştı! Milyonlar “Mide Bulandırıcı” Buldu! Neler Oluyor? mask
Survivor Berkay Acun Ilıcalı’ya Rest Çekti! Sözleri Milyonları Tilt Etti, Ortalık Karıştı! Milyonlar “Mide Bulandırıcı” Buldu! Neler Oluyor?
Survivor Poyraz’a Büyük Torpil! Milyonların İçi Çekildi! İşin İçerisinde Sevgilisi Bile Var! Acun Ilıcalı Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!” mask
Survivor Poyraz’a Büyük Torpil! Milyonların İçi Çekildi! İşin İçerisinde Sevgilisi Bile Var! Acun Ilıcalı Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Canlı Yayında Çıldırdı! Üzerlerine Yürüdü, Masa Darmaduman Oldu! Daha Fazla Dayamamdı İstifa Etmesi An Meselesi! mask
Acun Ilıcalı’nın Kardeşi Canlı Yayında Çıldırdı! Üzerlerine Yürüdü, Masa Darmaduman Oldu! Daha Fazla Dayamamdı İstifa Etmesi An Meselesi!
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga! mask
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga!
Survivor İsmail Ayşe’nin Tüm Oyununu Bozdu! Ortaya Çıkan Gerçek Acun Ilıcalı’yı Bile Derinden Sarstı! Meğer Ayşe O İsim İçin… mask
Survivor İsmail Ayşe’nin Tüm Oyununu Bozdu! Ortaya Çıkan Gerçek Acun Ilıcalı’yı Bile Derinden Sarstı! Meğer Ayşe O İsim İçin…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 24 Haziran Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İlayda Şeker İç Çamaşırsızlığın Acizliğine Uğradı! Görenlerin İçi Titredi, Kan Ter İçerisinde Kaldı! “Ateşli” Yorumlar Nefesleri Kesti! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda Şeker İç Çamaşırsızlığın Acizliğine Uğradı! Görenlerin İçi Titredi, Kan Ter İçerisinde Kaldı! “Ateşli” Yorumlar Nefesleri Kesti! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı! mask
Survivor Batuhan Berkay’a Kavga Ettirecek Gönderme! “Yaver” Sözleri Olay Yarattı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama…
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek! mask
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek!
İbo Show Yayından Kaldırıldı! Star TV Olaya Anında Müdahale Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Görenlerin Ağzı Yüzü Yamuldu! mask
İbo Show Yayından Kaldırıldı! Star TV Olaya Anında Müdahale Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Görenlerin Ağzı Yüzü Yamuldu!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! Melis Sezen Güzelliğiyle Resmen Büyüledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! İnce Beli, Fiziği… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! Melis Sezen Güzelliğiyle Resmen Büyüledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! İnce Beli, Fiziği…
Müge Anlı ve Esra Erol’un Kavga Etmesine Neden Olan İsim Ortaya Çıktı! Görenler İnanmak İstemiyor Ama Herkes Tarafından Biliniyor! Meğer O İsim… mask
Müge Anlı ve Esra Erol’un Kavga Etmesine Neden Olan İsim Ortaya Çıktı! Görenler İnanmak İstemiyor Ama Herkes Tarafından Biliniyor! Meğer O İsim…
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Ultra Mini ve Yırtmaçlı Şortuyla Tüm Fiziğini Ortaya Çıkardı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya! Aman Dikkat, Nefesiniz Kesilebilir… mask
Hande Erçel Kerem Bürsin’i Kalpten Götürecek! Ultra Mini ve Yırtmaçlı Şortuyla Tüm Fiziğini Ortaya Çıkardı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya! Aman Dikkat, Nefesiniz Kesilebilir…
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga! mask
Survivor Dora’dan Flaş Berkay İtirafı! En Yakınıydı; Canı Ciğeriydi Ama Adını Ağzına Bile Almadı! Ya Mahkemelik Olacaklar Ya Büyük Kavga!
Cem Yılmaz İsyan Bayrağını Kaldırdı! 'Kamu spotu için para aldın' yorumlarına isyan etti mask
Cem Yılmaz İsyan Bayrağını Kaldırdı! 'Kamu spotu için para aldın' yorumlarına isyan etti
Alişan’dan Acı Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu Gözyaşı Nedeni Oldu! Hayatının Kabusunu Yaşadı… mask
Alişan’dan Acı Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu Gözyaşı Nedeni Oldu! Hayatının Kabusunu Yaşadı…
Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Bikini Fotoğrafı Ortalığın Altını Üstüne Getirdi! “Baban Görmesin!” Eller Kollar Zangır Zangır… mask
Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil’i Kalpten Götürecek! Bikini Fotoğrafı Ortalığın Altını Üstüne Getirdi! “Baban Görmesin!” Eller Kollar Zangır Zangır…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir! mask
Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir!
Hercai Dizisi ve Esra Erol Birleşti! Milyonların İçi Titredi, Yapımcı Olaya El Attı! Her Şey Sadece 6 Dakika Sürdü! Olanlar Oldu, Film Koptu! mask
Hercai Dizisi ve Esra Erol Birleşti! Milyonların İçi Titredi, Yapımcı Olaya El Attı! Her Şey Sadece 6 Dakika Sürdü! Olanlar Oldu, Film Koptu!
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama…
Survivor Aleyna Hakkında Şok Gerçek! Finalde Elenmesine Neden Olabilir! Acun Ilıcalı Duyursa Hapı Yuttu! Neler Oluyor? mask
Survivor Aleyna Hakkında Şok Gerçek! Finalde Elenmesine Neden Olabilir! Acun Ilıcalı Duyursa Hapı Yuttu! Neler Oluyor?
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek! mask
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek!
Survivor Aleyna Çalışkan Bikinili Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı! O Detayı Fark Edene Kadar Milyonlar Çıplak Sandı! Survivor’daki Halini Silip Atın… mask
Survivor Aleyna Çalışkan Bikinili Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı! O Detayı Fark Edene Kadar Milyonlar Çıplak Sandı! Survivor’daki Halini Silip Atın…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status