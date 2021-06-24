Survivor Aleyna Çalışkan Bikinili Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı! O Detayı Fark Edene Kadar Milyonlar Çıplak Sandı! Survivor’daki Halini Silip Atın…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce elenen Aleyna Çalışkan, bikinili pozuyla ağızları açık bıraktı! Alt ve üst olarak ayrı ayrı bir talkım giyen başarılı ismin verdiği poz akıllarda soru işareti oluşturdu. O detay fark edilene kadar birçok kişi Aleyna Çalışkan’ın çıplak olduğunu düşündü. Peki, neler oluyor?
Survivor’da makyajsız ve tek tip kıyafetlerinden dolayı güzelliğini gösteremeyen başarılı yarışmacı, yarışmadan elenir elenmez ise birçok hikaye paylaşmış ve güzelliğini ortaya çıkartmıştı. Sosyal medya hesabını artık aktif bir şekilde kullanan güzel isim, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Survivor’daki halinden eser kalmayan Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz günlerde ise Panorama ekibinin yanına katılmış güzelliğiyle mest etmişti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenerek ayrılan başarılı isim, Acun Ilıcalı’dan ise övgü dolu sözler almıştı. Ilıcalı, Çalışkan hakkında; “Sen çok başarılı bir isimsin. Sadece benim gördüğüm motivasyon düşüklüğü vardı. Çalışkan soy imini Survivor’a kazıdın. Burada bize hiçbir sorun çıkartmadın” açıklamasını yapıştı. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.