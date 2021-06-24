Survivor Aleyna Çalışkan Bikinili Pozuyla Ağızları Açık Bıraktı! O Detayı Fark Edene Kadar Milyonlar Çıplak Sandı! Survivor’daki Halini Silip Atın…

Survivor’da makyajsız ve tek tip kıyafetlerinden dolayı güzelliğini gösteremeyen başarılı yarışmacı, yarışmadan elenir elenmez ise birçok hikaye paylaşmış ve güzelliğini ortaya çıkartmıştı. Sosyal medya hesabını artık aktif bir şekilde kullanan güzel isim, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Survivor’daki halinden eser kalmayan Aleyna Çalışkan, geçtiğimiz günlerde ise Panorama ekibinin yanına katılmış güzelliğiyle mest etmişti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan elenerek ayrılan başarılı isim, Acun Ilıcalı’dan ise övgü dolu sözler almıştı. Ilıcalı, Çalışkan hakkında; “Sen çok başarılı bir isimsin. Sadece benim gördüğüm motivasyon düşüklüğü vardı. Çalışkan soy imini Survivor’a kazıdın. Burada bize hiçbir sorun çıkartmadın” açıklamasını yapıştı. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı?



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