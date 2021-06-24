Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek!

Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik ise iç çamaşırsız bir paylaşımda bulundu ve akıllara anında Feride geldi. Dizide Nalan’ın annesine hayat veren Nalan, kızını korumak adına korse giydirmiş ve erkek elinin dokunmamasını istemişti. Bu sahneler ise akıllarda uzun bir süre yer etmişti. Birçok kişi ise Google gibi arama motorlarında “Nalan neden korse giyiyor” sorgusunu aratmıştı.

Kızına erkek eli değmemesi için korse giydiren Feride, kızının lavaboya gitmesine bile izin vermiyordu. Korseyi sadece düğün gününde giymeyen Nalan, büyük bir şok yaşamıştı. Burcu Biricik’ten gelen iç çamaşırsız paylaşım ise hayranlarından “Sedat çılgına dönecek kızın güzelliğine bak” yorumlarını arka arkaya aldı. Peki, neler oluyor?



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