Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek!
Kanal D ekranlarına yeni bir soluk getiren başarılı yapım Camdaki Kız dizisi kısa bir süre önce 9. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Sedat ve Nalan’ın düğünü gündeme bomba gibi düşerken Sedat’ın Nalan’ı Cana ile düğün gününde aldatması ise gündemin şeklini değiştirmiş ve Camdaki Kız dizisinin dijital platformlarında en çok izlenen videolarından biri olmuştu.
Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik ise iç çamaşırsız bir paylaşımda bulundu ve akıllara anında Feride geldi. Dizide Nalan’ın annesine hayat veren Nalan, kızını korumak adına korse giydirmiş ve erkek elinin dokunmamasını istemişti. Bu sahneler ise akıllarda uzun bir süre yer etmişti. Birçok kişi ise Google gibi arama motorlarında “Nalan neden korse giyiyor” sorgusunu aratmıştı.
Kızına erkek eli değmemesi için korse giydiren Feride, kızının lavaboya gitmesine bile izin vermiyordu. Korseyi sadece düğün gününde giymeyen Nalan, büyük bir şok yaşamıştı. Burcu Biricik’ten gelen iç çamaşırsız paylaşım ise hayranlarından “Sedat çılgına dönecek kızın güzelliğine bak” yorumlarını arka arkaya aldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.