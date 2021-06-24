- 24 Haz 2021 - 19:28 G: 24 Haz 2021 - 20:07

Survivor Aleyna Hakkında Şok Gerçek! Finalde Elenmesine Neden Olabilir! Acun Ilıcalı Duyursa Hapı Yuttu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Aleyna hakkında şok gerçek ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi yarışmadan elenmesine neden olacağını iddia etmeye başladı. Hatta birçok sosyal medya kullanıcısı “Acun Ilıcalı duyursa hapı yutar” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın finaline sadece 2 gün kalmışken bu akşam İstanbul’a gidecek olan isim resmen ortaya çıkacak. Daha önce birinci ve ikinci finalist belli olmuştu. İsmail ve Ayşe final koltuğunu garantilerken; Berkay, Batuhan ve Dora gibi isimler ise elenerek adaya veda etmişti.

Aleyna ve Poyraz arasında büyük bir savaş yaşanırken bir isim üçüncü finalist bir isim ise adaya veda edecek isim olacak. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan hemen sonra ise Aleyna’nın kim olduğu, mesleği ve birçok detayı merak konusu oldu. Öğrendikçe ağızları açık bırakacak kadar büyük bir cevhere sahip olan Aleyna’nın eğitim seviyesi ise yıldızları yaktırdı! Peki, Aleyna hakkında ortaya çıkan gerçek ne?

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24 Haz 2021 - 19:28 Ankara- Yaşam

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