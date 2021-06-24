- 24 Haz 2021 - 20:28 G: 24 Haz 2021 - 20:54

Hercai Dizisi ve Esra Erol Birleşti! Milyonların İçi Titredi, Yapımcı Olaya El Attı! Her Şey Sadece 6 Dakika Sürdü! Olanlar Oldu, Film Koptu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Hercai, Kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi birbirinden başarılı isimler bulunduran dram tarzındaki dizi her bölümünde seyirciyi ekranlara kilitliyordu. Dizinin yapımcısı ise Esra Erol’u izlerken yaşanan olaylara daha fazla dayanamadı ve canlı yayına bağlandı.

Her şeyin sadece 6 dakika sürdüğü olayda Sevim Hanım ise büyük bir mutluluk yaşadı. Ailesinde yana sıkıntılar yaşadığı için canlı yayına katılan Sevim Hanım, sıcak ve sempatik sözleriyle hem gözleri doldurmuş hem de acısına merhem aramıştı ki, Hercai dizisinin yapımcısı anında olaya müdahale etti.

En büyük hayalini Esra Erol’la paylaşan Sevim Hanım, Esra Erol’un kendisine; “Hacca göndermek istiyorum diyen Banu Akdeniz şu anda telefon hattında seninle konuşmak istiyor” sözlerini dile getirdi o sırada ise olanlar oldu ve film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2021 - 20:28 Ankara- Yaşam

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