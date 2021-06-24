Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı, Poyraz’ın ipini çekti. Konseyde Acun Ilıcalı’yı ve Acun Medya’yı hedef alan başarılı oyuncuya anında “Dur” denildi. Sınırını aşan Poyraz’ın kaleminin kırılması ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından yıllardır ekranlara gelen başarılı yarışmada yer alan ve son dörde kadar adını altın harflerle “Şampiyonluk” unvanına yazdıran Poyraz, Survivor konseyinde büyük bir gaf yaptı. Anında olaya müdahale eden Acun Ilıcalı ise herkesin şaşırmasına neden oldu.
Survivor’da yaşadıklarını tek tek dile getiren son dört isim, dikkatleri üzerine çekti. Poyraz’ın dedikleri ise büyük bir skandala neden oldu. Konsey alanında Acun Medyayı hedef alan Poyraz neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.