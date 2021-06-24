Acun Ilıcalı Poyraz’ın İpini Çekti! Konseyde Acun Ilıcalı’yı Hedef Alınca Ekip Anında “Dur” Dedi! Sınırını Aştı, Kalemi Kırılabilir!

Acun Medya tarafından yıllardır ekranlara gelen başarılı yarışmada yer alan ve son dörde kadar adını altın harflerle “Şampiyonluk” unvanına yazdıran Poyraz, Survivor konseyinde büyük bir gaf yaptı. Anında olaya müdahale eden Acun Ilıcalı ise herkesin şaşırmasına neden oldu.

Survivor’da yaşadıklarını tek tek dile getiren son dört isim, dikkatleri üzerine çekti. Poyraz’ın dedikleri ise büyük bir skandala neden oldu. Konsey alanında Acun Medyayı hedef alan Poyraz neler dedi?



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