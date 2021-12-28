- 28 Ara 2021 - 21:57

Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara

Özellikle salgın dönemi bile ortaya çıkan fırsatçılar, birçok ürünün fahiş fiyata satılmasına neden oluyor. Konuyla ilgili önlem alan Ticaret ve Gümrük Bakanlığı vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışıyor. Fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Ankara’da fahiş fiyat artışı karşısında tüketici ne yapmalı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar ve fahiş fiyat ihbar hattı…

Fahiş fiyatlar karşısında ezilmeye başlayan vatandaşlar, konuyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Özellikle salgının baş gösterdiği dönemden beri artan fırsatçılar, hastalık halini kullanmak istiyor. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’nın da gündemine gelen bu konu ile ilgili yeni bir önlem alınıyor. Konuyla ilgili mağdurlara sıklıkla seslenen Ticaret ve Gümrük Bakanlığı, fahiş fiyatlar için hazırladığı uygulamaya işaret ediyor.

Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara

Fahiş fiyatlarla ilgili şikâyetler ALO 175 aranarak bildirilebilir. İkinci olarak Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi (HFA-BİLDİRİMİ) uygulaması var.

Fahiş Fiyat Nereye Şikayet Edilir?

Fahiş fiyatlar karşısında hakkını korumak isteyen vatandaşlar, “fahiş fiyat nereye şikayet edilir?” sorusuna yanıt arıyor. Mağdur olan vatandaşlara ise cevap Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden geliyor. Fahiş fiyatlar karşısında önlem almak isteyen vatandaşların karşısına HFA bildirim uygulaması ile çıkan ilgili bakanlık, hiçbir vatandaşın bu olaylara karşı sessiz kalmamasını istiyor.

28 Ara 2021 - 21:57 - Yaşam

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