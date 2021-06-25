Survivor İsmail ve Poyraz Birbirine Girdi! Ambulanslar Çifter Çifter Geliyor! Acun Ilıcalı Saygısızlığa Daha Fazla Dayanamadı! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail ve Poyraz iddialara göre birbirine girdi! Ambulanslar çifter çifter geldiği olay yerinde Acun Ilıcalı ise çılgına döndü! Yaşanılan saygısızlığa daha fazla dayanamadı ve kararını duyurdu! Survivor’un final çekimlerinde öyle bir olay yaşandı ki, görenler şok içerisinde kaldı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara İstanbul’da son iki finalisti ortaya çıkacak olan yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. İsmail ve Poyraz arasında düzenlenecek olan yarışmada SMS’le birlikte birinci olacak isim resmen ortaya çıkacak ve Survivor’un şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak.
Kısa bir süre önce ise ilginç bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaların odağında ise şampiyon adayı olarak gösterilen İsmail ve Poyraz bulunuyordu. Söylentilere göre çekim sırasında İsmail ve Poyraz arasında gerilim arttı ve ikili yumruk yumruğa kavgaya girdi! Acun Ilıcalı ise gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.