Survivor İsmail ve Poyraz Birbirine Girdi! Ambulanslar Çifter Çifter Geliyor! Acun Ilıcalı Saygısızlığa Daha Fazla Dayanamadı! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara İstanbul’da son iki finalisti ortaya çıkacak olan yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. İsmail ve Poyraz arasında düzenlenecek olan yarışmada SMS’le birlikte birinci olacak isim resmen ortaya çıkacak ve Survivor’un şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak.

Kısa bir süre önce ise ilginç bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaların odağında ise şampiyon adayı olarak gösterilen İsmail ve Poyraz bulunuyordu. Söylentilere göre çekim sırasında İsmail ve Poyraz arasında gerilim arttı ve ikili yumruk yumruğa kavgaya girdi! Acun Ilıcalı ise gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı!



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