Müge Anlı’ya Özel Tim Şoku! İsyan Edip, Stüdyoyu Dağıtmıştı! Müge Anlı Anında Harekete Geçti! Jandarma Ekipleri Stüdyoyu Bastı Basacak!

Yaklaşık iki yıl önce anne ve babasının ölümüyle birlikte canlı yayına katılan Osman Bey, sözleriyle tüm Türkiye’yi sallamıştı. Yaklaşık iki yıl önce anne babası Büşra isimli genç kızın gözleri önünde katledilmişti. Tüfekle öldürülen anne ve babanın kim tarafından öldürüldüğü ise henüz bilinmiyordu.

Osman Bey ise olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen bir gelişme olmamasına isyan ederek; şok bir açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayında kendisini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. Şimdi ise Müge Anlı’dan haber geldi.



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