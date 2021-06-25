Müge Anlı’ya Özel Tim Şoku! İsyan Edip, Stüdyoyu Dağıtmıştı! Müge Anlı Anında Harekete Geçti! Jandarma Ekipleri Stüdyoyu Bastı Basacak!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’ya özel tim şoku! İsyan edip; stüdyoyu dağıtan Doktor Osman Bey için Müge Anlı resmen harekete geçti. Bununla birlikte birçok kişi olayın çözülmesiyle birlikte jandarma ekiplerinin stüdyoyu basacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?
Yaklaşık iki yıl önce anne ve babasının ölümüyle birlikte canlı yayına katılan Osman Bey, sözleriyle tüm Türkiye’yi sallamıştı. Yaklaşık iki yıl önce anne babası Büşra isimli genç kızın gözleri önünde katledilmişti. Tüfekle öldürülen anne ve babanın kim tarafından öldürüldüğü ise henüz bilinmiyordu.
Osman Bey ise olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen bir gelişme olmamasına isyan ederek; şok bir açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayında kendisini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. Şimdi ise Müge Anlı’dan haber geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.