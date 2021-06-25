- 25 Haz 2021 - 16:25 G: 25 Haz 2021 - 16:58

Müge Anlı’ya Özel Tim Şoku! İsyan Edip, Stüdyoyu Dağıtmıştı! Müge Anlı Anında Harekete Geçti! Jandarma Ekipleri Stüdyoyu Bastı Basacak!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’ya özel tim şoku! İsyan edip; stüdyoyu dağıtan Doktor Osman Bey için Müge Anlı resmen harekete geçti. Bununla birlikte birçok kişi olayın çözülmesiyle birlikte jandarma ekiplerinin stüdyoyu basacağı konuşulmaya başlandı. Peki, neler oluyor?

Yaklaşık iki yıl önce anne ve babasının ölümüyle birlikte canlı yayına katılan Osman Bey, sözleriyle tüm Türkiye’yi sallamıştı. Yaklaşık iki yıl önce anne babası Büşra isimli genç kızın gözleri önünde katledilmişti. Tüfekle öldürülen anne ve babanın kim tarafından öldürüldüğü ise henüz bilinmiyordu.

Osman Bey ise olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen bir gelişme olmamasına isyan ederek; şok bir açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayında kendisini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. Şimdi ise Müge Anlı’dan haber geldi.

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25 Haz 2021 - 16:25 Ankara- Yaşam

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