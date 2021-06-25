Survivor Aleyna Çalışkan Öyle Şeyler Dedi Ki, Acun Ilıcalı Durduramadı! Konseyi Resmen Yaşattı! “Mavilere Ölüm!” Böyle Bir “R” Yok!

Açıklamasından hemen sonra Dora’yı şikayet eden Aleyna Çalışkan konseyi resmen yaşattı. Gönüllüler takımından Kırmızı takıma geçen Aleyna, Acun Ilıcalı’nın sorusuna ise “Mavilere ölüm” diye cevapladıktan hemen sonra halk dilinde “R yaparak” lafını geri çekti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelene başarılı yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise şampiyon resmen belli olacak. Aleyna Çalışkan ise Acun Ilıcalı’dan söz alarak; milyonları şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı kendisinden söz isteyen Aleyna Çalışkan için ise “Aleyna Çalışkan bir alkış istiyorum. Gerçek Survivor! Kaç kere potaya koydular gitmedi, ne yapsalar direndi, her hafta gidiyorum dedi olmadı! 9 kez potaya çıktı. 9 canlıydı” sözlerini dile getirdi. Aleyna ise şok bir açıklamada bulundu!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

