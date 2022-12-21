Ankara'daki Tarihi Evleri Merak Uayndırdı! Ankaradaki Tarihi Evler İsmi Nedir, Ne Amaçla Yapılmıştır? Ankara'da tarihi evler nerede?
Her bölgesi ile tarihin yaşayan bir şehri olan Ankara, ziyaretçilerine sunduğu görkemli yapıları ile her dönem göz kamaştırıyor. Bu yapılardan biri olan tarihi evler ise, Ankara’nın en gözde gezilecekler listesinde yer alıyor. Ankara'daki tarihi evlerin ismi nedir? Ankaradaki tarihi evler ne amaçla yapılmıştır? İşte, Ankara’nın tarihi…
Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu’na tarih sahnesi içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentliği yapıyor. Her dönem coğrafi konumundan kaynaklı stratejik bir önem ile ön plana çıksa da Ankara, içerisinde barındırdığı görkemli yapılar ile tarihi adeta canlı bir şekilde şehrin belirli bölgelerinde hala yaşatıyor. Ziyaretçilerin büyük bir ilgi gösterdiği Ankara’nın tarihi evleri ise, görenleri büyülemeyi başarıyor.
Ankara'daki Tarihi Evlerin İsmi Nedir? Ankara ziyaretçileri, “Ankara’daki tarihi evlerin ismi nedir?” sorusu ile tarihi evlerin sayısına ve bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Ankara tarihi evleri tek bir bölgede toplanmıyor.
Üç ayrı bölgede tarihi evlerini bulunduran Ankara, ziyaretçilerini şehrin her noktasında etkilemeyi başarıyor. İşte Ankara’nın tarihi evleri ve isimleri:
· Ayaş Evleri
· Beypazarı Evleri
· Güdül Evleri
. Tarihi Hamamönü Evleri
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21 Ara 2022 - 00:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.