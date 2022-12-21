Ankara'daki Tarihi Evleri Merak Uayndırdı! Ankaradaki Tarihi Evler İsmi Nedir, Ne Amaçla Yapılmıştır? Ankara'da tarihi evler nerede?

Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu’na tarih sahnesi içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentliği yapıyor. Her dönem coğrafi konumundan kaynaklı stratejik bir önem ile ön plana çıksa da Ankara, içerisinde barındırdığı görkemli yapılar ile tarihi adeta canlı bir şekilde şehrin belirli bölgelerinde hala yaşatıyor. Ziyaretçilerin büyük bir ilgi gösterdiği Ankara’nın tarihi evleri ise, görenleri büyülemeyi başarıyor.

Ankara'daki Tarihi Evlerin İsmi Nedir? Ankara ziyaretçileri, “Ankara’daki tarihi evlerin ismi nedir?” sorusu ile tarihi evlerin sayısına ve bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Ankara tarihi evleri tek bir bölgede toplanmıyor.

Üç ayrı bölgede tarihi evlerini bulunduran Ankara, ziyaretçilerini şehrin her noktasında etkilemeyi başarıyor. İşte Ankara’nın tarihi evleri ve isimleri:

· Ayaş Evleri

· Beypazarı Evleri

· Güdül Evleri

. Tarihi Hamamönü Evleri

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