- 24 Ara 2022 - 21:57 G: 24 Ara 2022 - 21:58

Ankara'nın yiyecek olarak neyi meşhur? Ankara'nın meşhur tatlısı nedir? Ankara'nın meşhur meyvesi nedir?

Doğal güzelliklerden lezzetli yemeklerine pek çok meşhur yönü ile öne çıkan Ankara, her dönem gezginlerin liste başında yer alıyor. Ankara’yı ziyaret edenler ise bu görkemli kentten yanına bir hediye almak istiyor. Ankara neyi ile meşhur? Ankara'nın neleri meşhur? Ankaradan ne hediye alınır? İşte, tüm detaylar…

Doğal güzelliklerden lezzetli yemeklerine pek çok meşhur yönü ile öne çıkan Ankara, her dönem gezginlerin liste başında yer alıyor. Ankara’yı ziyaret edenler ise bu görkemli kentten yanına bir hediye almak istiyor. Ankara neyi ile meşhur? Ankara'nın neleri meşhur? Ankaradan ne hediye alınır?

Hediyelik eşyaları ile Ankara’yı her an yanında taşımak isteyen gezginler, Ankara’nın neler ile öne çıktığını merak ediyor. Pek çok yönü ile popüler olan Ankara, özellikle bazı şeyleri ile Türkiye’deki diğer kentlerin bir adım önüne geçiyor.

Ankara Neyi İle Meşhur? Birçok yönü ile meşhur olan Ankara, gezginlere, “Ankara neyi ile meşhur?” sorusunun cevabını aratıyor. Tiftik Keçisi ve Ankara Kedisi ile öne çıkan başkent; dut, et tavası ve leblebisi ile de çok meşhur görülüyor. Öte yandan Ankara’nın sağlık sunan kaplıcaları ve şifalı suları başkenti sağlık turizmi açısından da kıymetli yapıyor. Dünyanın en lezzetli maden sularının çıktığı bu kent, Beypazarı Maden Suları markası ile pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ankara'nın yiyecek olarak neyi meşhur?

Ankara'da yiyecek en lezzetli yemekleri saymakla bitmez. Başkent olması nedeniyle yemekleriyle de öncülük yapmaktadır.

Ankara'da yemek deyince akla ilk gelen Ankara tavası, Bazlama Kebabı, kokoreç, bulgur pilavı, öllüğün körü, Ankara kebabı, Efelek Sarması, İnceğiz çorbası, Beypazarı güveci, İskender, Homaça, Ankara Yaprak Döneri, Kızılcahamam Testi Kapama, Ankara simidi ve tamtak tiridi gelmektedir. de denenmesi gereken lezzetler arasındadır.

Ankara'nın meşhur tatlısı nedir?

Ankara'nın En Meşhur Tatlısı: İçi ceviz dolu şerbetli Ankara tatlısı, İçi ceviz dolu poğaçaya benzeyen en meşhur tatlısıdır. Bunun yanında Beypazarı baklavası, Ankara sarması, kaygana tatlısı.

Ankara'nın meşhur meyvesi nedir?

Ankara'nın en meşhur meyvesi, ismiyle anılan  "Ankara armudu" öne çıkmaktadır. Bunun yanında Kalecik Ayvası, Beypazarı Havucu, Hasandede Üzümü, Ayaş Domatesi, Yuva Kavunu, Kalecik Karası gibi meyvelerde unutulmaz tat bırakmaktadır.

Ankara Neyi İle Meşhur?

Beypazarı Kurusu.

Ankara Simidi.

Ankara Tava.

Beypazarı Güveci.

Bazlama Kebabı

Çubuk Turşu.

Ankara Balı

Tamtak Tiridi.

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24 Ara 2022 - 21:57 - Yaşam

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