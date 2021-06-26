Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret...
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan Hadise, Reza Zarrab ve Ebru Gündeş aşk üçgeni ağızları açık bırakmıştı. Ebru Gündeş’in eski eşi olan Reza Zarrab’ın; Hadise ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Hadise konu hakkında açıklamasını iddiaların çıktığı ilk gün yaparken; Ebru Gündeş sessizliğini korumuştu. Şimdi ise Ebru Gündeş öyle bir açıklama yaptı ki, milyonlar “Hadise’yi yerden yere vurdu” yorumlarını yaptılar.
Uzun bir süredir gündemin değişmeyen maddelerinden biri olan skandal aşk üçgeni, milyonların ağzının açık kalmasına neden olmuştu. İddialara göre Hadise; Ebru Gündeş’le çok yakın arkadaşken, Ebru Gündeş’in kocası ile birliktelik yaşamışlardı. Bu iddiaların çıktığı ilk gün Hadise, böyle bir olayın mümkün olmayacağına değinmiş ve kendisi hakkında çıkan bu iddialara yasak işlem başlatacağını duyurmuştu.
Ebru Gündeş ise çıkan iddiaların hemen sonrasında uzun bir süre sessiz kalmıştı. Dün akşam ilk kez bir sahneye çıkan Ebru Gündeş’in olay yaratacak sözleri ise hem konseri izleyenler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından Hadise’ye gönderme olarak yorumlandı. Sahneden sözleriyle sesleniş yapan Ebru Gündeş, ortalığı ayağa kaldırdı. Peki, Ebru Güneş ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.