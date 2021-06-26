Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret...

Uzun bir süredir gündemin değişmeyen maddelerinden biri olan skandal aşk üçgeni, milyonların ağzının açık kalmasına neden olmuştu. İddialara göre Hadise; Ebru Gündeş’le çok yakın arkadaşken, Ebru Gündeş’in kocası ile birliktelik yaşamışlardı. Bu iddiaların çıktığı ilk gün Hadise, böyle bir olayın mümkün olmayacağına değinmiş ve kendisi hakkında çıkan bu iddialara yasak işlem başlatacağını duyurmuştu.

Ebru Gündeş ise çıkan iddiaların hemen sonrasında uzun bir süre sessiz kalmıştı. Dün akşam ilk kez bir sahneye çıkan Ebru Gündeş’in olay yaratacak sözleri ise hem konseri izleyenler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından Hadise’ye gönderme olarak yorumlandı. Sahneden sözleriyle sesleniş yapan Ebru Gündeş, ortalığı ayağa kaldırdı. Peki, Ebru Güneş ne dedi?



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