Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de…

Hayatının aşkıyla tanıştığını uzun bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Binlerce hayranına büyük haberi veren Şeyma Subaşı kısa bir süre önce ise aldığı evlilik teklifini duyurmuştu. Yüzüğünün fiyatı ise o dönemler çok konuşulmuş; konu hakkında ise “Dolar bazında yazsaydınız belki yakınlaşırdınız fiyatına” açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise fiyatı çok konuşulana yüzüğü çıkarttığı ve nişanı attığı iddia edildi. Fakat Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle olduğu görselleri kaldırmaması iddialarına yalan olma niteliğini ortaya çıkarttı. Bununla birlikte Şeyma Subaşı ateş püsküren bir açıklama yaptı! Peki, neler dedi?



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