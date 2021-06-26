- 26 Haz 2021 - 12:37 G: 26 Haz 2021 - 13:02

Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’dan kötü haberler arka arkaya geldi! Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle ayrıldığı iddia edildi. Bunun üzerine birçok kişi konu hakkında; “Şeyma Subaşı fakir oluyor” gibi kırıcı yorumlarda bulundular.

Hayatının aşkıyla tanıştığını uzun bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Binlerce hayranına büyük haberi veren Şeyma Subaşı kısa bir süre önce ise aldığı evlilik teklifini duyurmuştu. Yüzüğünün fiyatı ise o dönemler çok konuşulmuş; konu hakkında ise “Dolar bazında yazsaydınız belki yakınlaşırdınız fiyatına” açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise fiyatı çok konuşulana yüzüğü çıkarttığı ve nişanı attığı iddia edildi. Fakat Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle olduğu görselleri kaldırmaması iddialarına yalan olma niteliğini ortaya çıkarttı. Bununla birlikte Şeyma Subaşı ateş püsküren bir açıklama yaptı! Peki, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

26 Haz 2021 - 12:37 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret... mask
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret...
İbrahim Tatlıses'e Kızından Şok Darbe! mask
İbrahim Tatlıses'e Kızından Şok Darbe!
Kerem Bürsin’e Neden Aşık Olduğu Ortaya Çıktı! Erçel Sadece Bir Hamleyle Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Kerem Bürsin… mask
Kerem Bürsin’e Neden Aşık Olduğu Ortaya Çıktı! Erçel Sadece Bir Hamleyle Her Şeyi Ortaya Döktü! Meğer Kerem Bürsin…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e Kabus Gibi Haber! Yapımcı ve FOX TV Bir Daha Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor! Yayından Kaldırılması İçin Harekete Geçildi! mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e Kabus Gibi Haber! Yapımcı ve FOX TV Bir Daha Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor! Yayından Kaldırılması İçin Harekete Geçildi!
İbo Show Final Bayrağını Kaldırdı! Çalgılı Çengili Finale Gidiyor! Hayranları Ağlıyor, İbrahim Tatlıses Kahkaha Atıyor! "Böyle Mi Olacaktı Sonumuz?" mask
İbo Show Final Bayrağını Kaldırdı! Çalgılı Çengili Finale Gidiyor! Hayranları Ağlıyor, İbrahim Tatlıses Kahkaha Atıyor! "Böyle Mi Olacaktı Sonumuz?"
Alişan’dan Bir Acı Haber Daha! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Kötü Haber Verdi! Alişan Sesi Titreyerek Duyurdu! Hayranlarının Başına Dünyası Yıkıldı! mask
Alişan’dan Bir Acı Haber Daha! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Kötü Haber Verdi! Alişan Sesi Titreyerek Duyurdu! Hayranlarının Başına Dünyası Yıkıldı!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Dizinin Aslını Anlattı! Konu İlişkilere Gelince Öyle Bir Şey Dedi Ki, 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu! Meğer… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Dizinin Aslını Anlattı! Konu İlişkilere Gelince Öyle Bir Şey Dedi Ki, 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu! Meğer…
Hande Erçel ve Kardeşi Birbirine Girdi! Kıskançlık Krizi Sinirlerin Zıplamasına Neden Oldu! İkili Soluğu Karakolda Alabilir! O İsimde Olmasa İpler Kopacak… mask
Hande Erçel ve Kardeşi Birbirine Girdi! Kıskançlık Krizi Sinirlerin Zıplamasına Neden Oldu! İkili Soluğu Karakolda Alabilir! O İsimde Olmasa İpler Kopacak…
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Ekranlarda! Berk Oktay, Tamer Karadağlı Neredeyse Herkes Var! Kadro ve Kanal Açıklandı! FOX TV Bitirmişti ama…
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek! mask
Burcu Biricik’ten İç Çamaşırsız Pozlar! Görenlerin Gözü Feride’yi Aradı! “Korsen Nerede Senin?” Şimdi Sedat Çılgına Dönecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de… mask
Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de…
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret... mask
Ebru Gündeş Hadise'yi Yerden Yere Vurdu! Sahneden Öyle Bir Seslendi Ki, Ortalık Ayağa Kalktı! Kinaye, Kin, Nefret...
Survivor İsmail Şampiyon Olduktan Sonra Skandal Açıklamasını Yaptı! Acun Ilıcalı “Poyraz” Deyince Ortalık Karıştı! Canlı Yayın Birbirine Girdi, Poyraz Ortadan Kayboldu! mask
Survivor İsmail Şampiyon Olduktan Sonra Skandal Açıklamasını Yaptı! Acun Ilıcalı “Poyraz” Deyince Ortalık Karıştı! Canlı Yayın Birbirine Girdi, Poyraz Ortadan Kayboldu!
Masterchef Danilo Şef Çıldırdı! Soyunduğu Gibi Stüdyoyu Dağıttı! Mehmet Şef ve Somer Şef Tutamadılar, Yarışmacı Hayretler İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Danilo Şef Çıldırdı! Soyunduğu Gibi Stüdyoyu Dağıttı! Mehmet Şef ve Somer Şef Tutamadılar, Yarışmacı Hayretler İçerisinde Kaldı!
Survivor’da Acun Ilıcalı Batuhan’ı Yerin Dibine Soktu! Öyle Bir Video Yayınlandı Ki, Acun Medya 83 Milyonu Ayağa Kaldırdı! Asıl Amaç Ortaya Çıkınca… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Batuhan’ı Yerin Dibine Soktu! Öyle Bir Video Yayınlandı Ki, Acun Medya 83 Milyonu Ayağa Kaldırdı! Asıl Amaç Ortaya Çıkınca…
Talana, Yağmaya, Ranta İzin Yok! Resmi Gazete'de Yayınlandı! O Bölgelere Dokunulamayacak! mask
Talana, Yağmaya, Ranta İzin Yok! Resmi Gazete'de Yayınlandı! O Bölgelere Dokunulamayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status