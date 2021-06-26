Şeyma Subaşı İçin Her Şey Bitti! Hayatının Aşkıydı ama Dibe Battı, Görenlerin Elleri Kolları Titredi! Ne Nişan Yüzüğü Kaldı Ortada Ne de…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’dan kötü haberler arka arkaya geldi! Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle ayrıldığı iddia edildi. Bunun üzerine birçok kişi konu hakkında; “Şeyma Subaşı fakir oluyor” gibi kırıcı yorumlarda bulundular.
Hayatının aşkıyla tanıştığını uzun bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Binlerce hayranına büyük haberi veren Şeyma Subaşı kısa bir süre önce ise aldığı evlilik teklifini duyurmuştu. Yüzüğünün fiyatı ise o dönemler çok konuşulmuş; konu hakkında ise “Dolar bazında yazsaydınız belki yakınlaşırdınız fiyatına” açıklamasını yapmıştı.
Şimdi ise fiyatı çok konuşulana yüzüğü çıkarttığı ve nişanı attığı iddia edildi. Fakat Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle olduğu görselleri kaldırmaması iddialarına yalan olma niteliğini ortaya çıkarttı. Bununla birlikte Şeyma Subaşı ateş püsküren bir açıklama yaptı! Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.