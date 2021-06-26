Survivor Şampiyonun Aldığı Ödül Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı Sır Gibi Saklıyordu Ama İfşa Edildi! İsmail Balaban Şimdi Parasıyla Konuşulacak!
TV8 Ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon dün akşam itibariyle belirlendi! Koca bir sezonun sonunda birinci olan isim İsmail Balaban oldu ve kupayı onurla kaldırdı! Survivor Şampiyonunun aldığı ödül ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Sır gibi saklanan ödül ifşa edilince milyonlar “Yok artık” sözlerini dile getirdi! Peki, Survivor şampiyonu İsmail Balaban ne kadar kazandı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın final bölümü ise reyting rekorlarını kırdı geçirdi! 6 ayın sonunda şampiyon olan İsmail Balaban’ın ise ödül olarak ne kadar kazandığı merak konusu oldu. İsmail Balaban’ın kazandığı miktarı duyanlar ise “İsmail Balaban önce performansını konuşturdu! Şimdi hak ettiği parayla konuşulacak” yorumlarını yaptılar.
Her yıl farklı miktarlarda ödül verilen Survivor yarışmasında; geçtiğimiz yıllarda son model bir araba ya da para verilmişti. Yarışmayı kazananlar ise 6 ay ile 1 yıl arasında kazandıkları ödüle sahip olmuşlardı. İsmail’in kazandığı ücret ise en kısa 6 ay içerisinde en geç ise 1 yıl içerisinde hesabına yatırılacak! İşte İsmail’in almış olduğu ödülün miktarı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.