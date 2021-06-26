Survivor Şampiyonun Aldığı Ödül Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı Sır Gibi Saklıyordu Ama İfşa Edildi! İsmail Balaban Şimdi Parasıyla Konuşulacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın final bölümü ise reyting rekorlarını kırdı geçirdi! 6 ayın sonunda şampiyon olan İsmail Balaban’ın ise ödül olarak ne kadar kazandığı merak konusu oldu. İsmail Balaban’ın kazandığı miktarı duyanlar ise “İsmail Balaban önce performansını konuşturdu! Şimdi hak ettiği parayla konuşulacak” yorumlarını yaptılar.

Her yıl farklı miktarlarda ödül verilen Survivor yarışmasında; geçtiğimiz yıllarda son model bir araba ya da para verilmişti. Yarışmayı kazananlar ise 6 ay ile 1 yıl arasında kazandıkları ödüle sahip olmuşlardı. İsmail’in kazandığı ücret ise en kısa 6 ay içerisinde en geç ise 1 yıl içerisinde hesabına yatırılacak! İşte İsmail’in almış olduğu ödülün miktarı…



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