- 26 Haz 2021 - 16:02 G: 26 Haz 2021 - 16:10

Esra Erol’a Şok Darbe! Adını Bile Anmadı Ama Tahtından Etmeye Geliyor! Bir Daha Esra Erol’un Yeni Bölümleri Ekranlara Gelmeyecek!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’a şok darbe! Adı resmen tarihe kazınıyor! Adını bile anmadan tahtından edeceğini açıklayan iddialı isim dengelerin değişmesine neden oldu. Eğer o isim iddialarını bir araya getirip bunu yaparsa bir daha ekranlarda Esra Erol gibi güçlü biri isim olmayacak! Neler oluyor?

Kısa bir süre önce ATV ekranlarına veda eden Esra Erol’a büyük bir rakip geldi. Yıllardır ekranlarda olana Esra Erol ise yayın hayatına ilk kez evlendirme programlarıyla başlamış daha sonra ise RTÜK tarafından ekranlardan kaldırılmıştı.

Evlilik programlarının hemen ardından Esra Erol yok olup gitmemek ve adını tüm Türkiye’ye duyurmak için Realite Show yapma kararı vermişti. Sevilen isimin yeni programı ise binlerce kişi tarafından yeniden izlenmeye başlamıştı. Ailelerin sorunlarını ele alan Esra Erol, özellikle çocuklu ailelere öncelik verdiğini dile getirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Esra Erol’un yeni rakibi kim?

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26 Haz 2021 - 16:02 Ankara- Yaşam

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