Esra Erol’a Şok Darbe! Adını Bile Anmadı Ama Tahtından Etmeye Geliyor! Bir Daha Esra Erol’un Yeni Bölümleri Ekranlara Gelmeyecek!

Kısa bir süre önce ATV ekranlarına veda eden Esra Erol’a büyük bir rakip geldi. Yıllardır ekranlarda olana Esra Erol ise yayın hayatına ilk kez evlendirme programlarıyla başlamış daha sonra ise RTÜK tarafından ekranlardan kaldırılmıştı.

Evlilik programlarının hemen ardından Esra Erol yok olup gitmemek ve adını tüm Türkiye’ye duyurmak için Realite Show yapma kararı vermişti. Sevilen isimin yeni programı ise binlerce kişi tarafından yeniden izlenmeye başlamıştı. Ailelerin sorunlarını ele alan Esra Erol, özellikle çocuklu ailelere öncelik verdiğini dile getirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Esra Erol’un yeni rakibi kim?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

