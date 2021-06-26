Survivor Aleyna - Batuhan Aşkı Belgelendi! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan İlk Açıklama Geldii! Acun Ilıcalı Nikah Şahidi Olmaya Hazırlanıyor! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya’nın aşk yaşadıklarına dair iddialar sık sık sık gündeme geliyordu. Sevilerek izlenen yarışanının son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde ise İsmail Balaban’ın şampiyon olduğu resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde ise büyük bir aşk bombası resmen patladı. Aleyna Kalaycıoğlu adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Batuhan Karacakaya ile aşkını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bunun üzerine Aleyna ve Batuhan hayranları; “Acun Abi Aleyna’nın, İsmail Balaban’da Batuhan’ın nikah şahidi olacak” yorumlarında bulundular.
Survivor yarışmasında yaşanan bayram günlerinde ise Batuhan ve Aleyna’ya Survivor yarışmasında bulunan takım arkadaşları “Aleyna sende Batuhan’a bir tane tuzlu kahve yap” yorumunda bulunmuşlardı. Dikkatleri üzerine çeken bu olayda ise Aleyna sadece gülerek yetinmişti. Batuhan ise Aleyna’ya bakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.