Survivor Aleyna - Batuhan Aşkı Belgelendi! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan İlk Açıklama Geldii! Acun Ilıcalı Nikah Şahidi Olmaya Hazırlanıyor! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde ise büyük bir aşk bombası resmen patladı. Aleyna Kalaycıoğlu adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Batuhan Karacakaya ile aşkını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bunun üzerine Aleyna ve Batuhan hayranları; “Acun Abi Aleyna’nın, İsmail Balaban’da Batuhan’ın nikah şahidi olacak” yorumlarında bulundular.

Survivor yarışmasında yaşanan bayram günlerinde ise Batuhan ve Aleyna’ya Survivor yarışmasında bulunan takım arkadaşları “Aleyna sende Batuhan’a bir tane tuzlu kahve yap” yorumunda bulunmuşlardı. Dikkatleri üzerine çeken bu olayda ise Aleyna sadece gülerek yetinmişti. Batuhan ise Aleyna’ya bakmıştı. Peki, neler oluyor?



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