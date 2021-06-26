Survivor Poyraz İçin Hayat Şimdi Başlıyor! Acun Ilıcalı İkinci Olmasını Yediremedi, Hamlesini Yaptı! İsmail’den Daha Çok Kazanacak, Ortalık Karışacak!
TV8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Poyraz için hayat şimdi başlıyor! İddialara göre Acun Ilıcalı Poyraz’ın ikinci olmasını kendisine yediremedi ve onun için bir hayat verdi. İsmail’den daha çok kazanacak olan Poyraz için hamlesini gerçekleştiren Acun Ilıcalı milyonları şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?
Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Survivor yarışmasının finali yayınlanmıştı. Finalde milyonlara büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının şampiyonu ise İsmail olmuştu. İsmail kupayı kaldırırken, Poyraz ise ikinci olarak Survivor tarihine adını yazdırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan hemen sonra ise Poyraz için Acun Ilıcalı harekete geçti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 6 ayı dün akşam itibariyle resmen sona erdi. Poyraz ve İsmail ise halkın SMS oylarıyla birlikte şampiyon olarak seçildi. İsmail tam tamına 500 bin lira kazanırken; Poyraz ise eli boş bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştı ki, Acun Ilıcalı bu duruma dayanamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.