Survivor Poyraz İçin Hayat Şimdi Başlıyor! Acun Ilıcalı İkinci Olmasını Yediremedi, Hamlesini Yaptı! İsmail’den Daha Çok Kazanacak, Ortalık Karışacak!

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Survivor yarışmasının finali yayınlanmıştı. Finalde milyonlara büyük bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasının şampiyonu ise İsmail olmuştu. İsmail kupayı kaldırırken, Poyraz ise ikinci olarak Survivor tarihine adını yazdırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan hemen sonra ise Poyraz için Acun Ilıcalı harekete geçti.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 6 ayı dün akşam itibariyle resmen sona erdi. Poyraz ve İsmail ise halkın SMS oylarıyla birlikte şampiyon olarak seçildi. İsmail tam tamına 500 bin lira kazanırken; Poyraz ise eli boş bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştı ki, Acun Ilıcalı bu duruma dayanamadı.



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