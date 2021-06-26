STAR TV'nin İddialı Dizisi Çöp Çıktı! Öyle Bir Hata Yapıldı Ki, Yayından Kaldırılması An Meselesi! “Yazıklar Olsun Bunun İçin mi İzledik?”

Dizinin başrollerini paylaşan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan dizide başarılı bir şekilde oyunculuklarını sergilediler. Özellikle dizinin atmosferini çok seven izleyiciler, oyuncular içinde güzel paylaşımlarda bulunup özgü dolu mesajlar yazdılar. İzmir’de çekilen dizinin mekan ve çevre güzelliği ile de dillere destan oldu. Dizide yapılan hatanın ortaya çıkmasına sebep olan Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu oldukça ilginç bir diyaloğu köşesine taşıdı.

Dizide karakterler arasında geçen bir diyaloğu eleştiren Sina Koloğlu ‘’Eski ile İşim olmaz’’ sözlerini takıntı yaptı. Ada Masalı’nda ortaya çıkan bu sözleri dikkate alan köşe yazarı bu konuda açıklama yaparak Haziran ve Poyraz’ın kurmuş olduğu diyaloğun eleştirisini yaptı. Ada Masalı dizisinde senaryoya göre yapılacak olan otelin tartışması gerçekleşti. Peki, neler oluyor?



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