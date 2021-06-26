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26 Haz 2021 - 17:59

Alişan Eşi Buse Varol’dan Kötü Haber Geldi! Alişan’ın Paylaşmaya Gücü Yetmedi, Hayranları Bir Gecede Yaşlandı! Son Durumu Açıklandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce Koronavirüs haberiyle milyonları sarsmıştı. Alişan eşi Buse Varol’dan ise kötü haber resmen geldi. Yaptığı paylaşımla birlikte birçok hayranını bir gecede yaşlandıran Alişan ağızların açık kalmasına neden oldu. Alişan’ın paylaşmaya gücü yetmedi ama olanlar ağızları açık bıraktı.