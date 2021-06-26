- 26 Haz 2021 - 17:59 G: 26 Haz 2021 - 18:27

Alişan Eşi Buse Varol’dan Kötü Haber Geldi! Alişan’ın Paylaşmaya Gücü Yetmedi, Hayranları Bir Gecede Yaşlandı! Son Durumu Açıklandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce Koronavirüs haberiyle milyonları sarsmıştı. Alişan eşi Buse Varol’dan ise kötü haber resmen geldi. Yaptığı paylaşımla birlikte birçok hayranını bir gecede yaşlandıran Alişan ağızların açık kalmasına neden oldu. Alişan’ın paylaşmaya gücü yetmedi ama olanlar ağızları açık bıraktı.

Buse Varol yapmış olduğu paylaşımla birlikte ağızları açık bıraktı. Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş’ın Koronavirüse yakalanmasının ardından Alişan ve Buse Varol paylaşımlarını tamamen durdurmuştu ki, Buse Varol’dan acı haberi veren paylaşım geldi.

Sevilerek takip edilen iki ismin paylaşımlarının durma sebebi ise Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş’ın Koronavirüse yakalandıktan hemen sonra apar topar hastaneye kaldırılmasından kaynaklanıyordu. İkili adeta fırtına öncesi sessizliği yaşarken; koronavirüse yakalanan Tektaş’ın yoğun bakıma alındığı ise resmen ortaya çıktı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı?

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26 Haz 2021 - 17:59 Ankara- Yaşam

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