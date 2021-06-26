Alişan Eşi Buse Varol’dan Kötü Haber Geldi! Alişan’ın Paylaşmaya Gücü Yetmedi, Hayranları Bir Gecede Yaşlandı! Son Durumu Açıklandı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce Koronavirüs haberiyle milyonları sarsmıştı. Alişan eşi Buse Varol’dan ise kötü haber resmen geldi. Yaptığı paylaşımla birlikte birçok hayranını bir gecede yaşlandıran Alişan ağızların açık kalmasına neden oldu. Alişan’ın paylaşmaya gücü yetmedi ama olanlar ağızları açık bıraktı.
Buse Varol yapmış olduğu paylaşımla birlikte ağızları açık bıraktı. Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş’ın Koronavirüse yakalanmasının ardından Alişan ve Buse Varol paylaşımlarını tamamen durdurmuştu ki, Buse Varol’dan acı haberi veren paylaşım geldi.
Sevilerek takip edilen iki ismin paylaşımlarının durma sebebi ise Alişan’ın abisi Selçuk Tektaş’ın Koronavirüse yakalandıktan hemen sonra apar topar hastaneye kaldırılmasından kaynaklanıyordu. İkili adeta fırtına öncesi sessizliği yaşarken; koronavirüse yakalanan Tektaş’ın yoğun bakıma alındığı ise resmen ortaya çıktı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.