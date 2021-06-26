Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Darbe! Görenler Yok Artık Dedi! Müge Anlı İpini Kesti, Acun'a Verdi! Bundan Sonra Acun Düşünsün...
ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı’nın final yapmasına birkaç gün kala Acun Ilıcalı’ya büyük bir darbe vurması herkesi şok etti. Müge Anlı’nın resmen Acun’un ipini keserek eline vermiş oldu. Büyük bir şaşkınlık içerisine giren Acun’un bu konuda ne diyeceği merak konusu oldu.
Tatlı Sert’in finaline birkaç gün kala Müge Anlı reytingleri alt üst ederek Acun’un Survivor programını ezdi geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda reytingleri elinde tutacağını zanneden Acun, özellikle final günü reytingi Müge Anlı’nın reytinginden düşük çıktı. Büyük bir hezimet yaşayan Ilıcalı henüz bu konuda bir açıklama yapmazken vereceği tepki ise çok merak edildi.
Müge Anlı programı dün ilk defa 7 puan aldı. Reyting tablosunda zirveye yerleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hem de Acun Ilıcalı’nın Survivor finalini yayınladığı gün başarısına bir başarı daha eklemiş oldu. Müge Anlı’nın programında yeniden ele alınan cinayet dosyası Necla ve Metin Büyükşen çiftinin konusu izlenme rekorlarını kırmaya yetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.