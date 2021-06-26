Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Şok Darbe! Görenler Yok Artık Dedi! Müge Anlı İpini Kesti, Acun'a Verdi! Bundan Sonra Acun Düşünsün...

Tatlı Sert’in finaline birkaç gün kala Müge Anlı reytingleri alt üst ederek Acun’un Survivor programını ezdi geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda reytingleri elinde tutacağını zanneden Acun, özellikle final günü reytingi Müge Anlı’nın reytinginden düşük çıktı. Büyük bir hezimet yaşayan Ilıcalı henüz bu konuda bir açıklama yapmazken vereceği tepki ise çok merak edildi.

Müge Anlı programı dün ilk defa 7 puan aldı. Reyting tablosunda zirveye yerleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hem de Acun Ilıcalı’nın Survivor finalini yayınladığı gün başarısına bir başarı daha eklemiş oldu. Müge Anlı’nın programında yeniden ele alınan cinayet dosyası Necla ve Metin Büyükşen çiftinin konusu izlenme rekorlarını kırmaya yetti.



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