- 26 Haz 2021 - 19:02 G: 26 Haz 2021 - 19:36

Masumlar Apartmanı Dizisinden Gülben Ayrıldı! Başka Diziyle El Sıkıştığı Resmen Ortaya Çıktı! Kavga Ettiler Deniyordu ama Gerçekler Mide Bulandırıcı Oldu! Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar apartmanı dizisinden Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar’ın ayrıldığı ortaya çıktı. Başka bir diziyle le sıkıştığı ortaya çıkan Merve Dizdar hayranlarını ve Masumlar Apartmanı sevenlerini büyük bir şoka uğrattı. Diziden ayrılma nedeni olarak her ne kadar kavga edildiği iddia edilse gerçekler sevenleri tarafından mide bulandırıcı bulundu. Meğer Merve Dizdar…

Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz günlerde Sezon finali yaparak ekranlara noktasını koymuştu. Dikkatleri üzerine çeken dizinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’ta diziden ayrılan isimlerden birisi olmuştu. Peki, Merve Dizdar hangi diziyle anlaştı?

Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Merve Dizdar Kırmızı Oda dizisinin final bölümünün final sahnesinde ekranlara gelmişti. Delikanlı Sadi’nin ve Bin bir gece masalları hikayesinin noktalanmasıyla dizinin yeni sezonunda yer alacak isimlerin yeni kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. İlte Merve Dizdar’ın yeni dizisi…

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26 Haz 2021 - 19:02 Ankara- Yaşam

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