İbrahim Tatlıses'ten 'öldü' haberlerine Öyle Bir Açıklama Geldi ki; Sosyal Medya Titredi!
Bundan yaklaşık 14 gün önce damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat masasına yatan İbrahim Tatlıses ile ilgili hem sosyal medyada hem de birkaç haber mecrasında "İbrahim Tatlıses Hayatını Kaybetti" açıklamaları yapıldı. Tatlıses, hakkında çıkan öldü haberleriyle ilgili çok net açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarla resmen ateş püskürdü. Ünlü Türkücü Tatlıses, sosyal medya hesabından sağlık durumuna yönelik açıklama altına imza da attı. İşte tüm detaylarıyla o süreç...
İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin hemen sonrasında ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli bir şekilde gerçekleşen operasyonun hemen sonrasında 69 yaşında olan ünlü sanatçı Tatlıses, kısa süre sonra hemen taburcu edildi. Ünlü Türkücü, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde çıkan "Tatlıses öldü" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.