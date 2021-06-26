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26 Haz 2021 - 20:38

Müge Anlı Kıpkırmızı Oldu, Milyonlar Çığlıklar Attı! İlk Kez Üzüntü Değil, İlk Kez Kötülük Değil! Bakın Ne Oldu? "Helal Olsun Müge Sana"

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en dikkat çeken programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu olan Müge Anlı canlı yayında kıpkırmızı oldu. Genel olarak sinirden, üzüntüden kızaran Anlı; bu kez sevinçten kızarınca milyonlar sosyal medyadan resmen çığlıklar attı. İlk kez üzüntü ve kötülük değil, güzellikle bu halde gördüğümüz Müge Anlı'nın müjdeli haberini gören - duyan herkes; "helal olsun müge sana" yorumları yaptı. İşte detaylar...