Müge Anlı Kıpkırmızı Oldu, Milyonlar Çığlıklar Attı! İlk Kez Üzüntü Değil, İlk Kez Kötülük Değil! Bakın Ne Oldu? "Helal Olsun Müge Sana"
ATV ekranlarının en çok izlenen ve en dikkat çeken programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu olan Müge Anlı canlı yayında kıpkırmızı oldu. Genel olarak sinirden, üzüntüden kızaran Anlı; bu kez sevinçten kızarınca milyonlar sosyal medyadan resmen çığlıklar attı. İlk kez üzüntü ve kötülük değil, güzellikle bu halde gördüğümüz Müge Anlı'nın müjdeli haberini gören - duyan herkes; "helal olsun müge sana" yorumları yaptı. İşte detaylar...
Müge Anlı; kayıpları bulmaya, faili meçhul cinayetleri çözmeye, dolandırılma olaylarına ışık tutmaya, aldatılma ve diğer tüm olumsuz durumları aydınlatmaya devam ediyor. Her canlı yayını ayrı bir şekilde gündem olan ve dikkat çeken Müge Anlı; son canlı yayınında yaşadıkları ve yaşattıklarıyla herkesi şaşırttı. Anlı'nın bu durumunu gören çok sayıda kişi takdir ve tebrik etti. Sosyal medyada "Helal Olsun Müge Sana" yorumları yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.