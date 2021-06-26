Esra Erol Yayından Kaldırıldı ve Bitti! Yaptığı Açıklamalarla Gözleri Doldurdu... "Ahde Vefa Bu Demek!" Alkışlar Esra Erol'a!
Atv ekranlarının reality show alanında sevilen ismi olan Esra Erol, hafta içi her gün ekranlarda izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Program biterken, Erol'un yaptığı açıklamalar hem kendini, hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Milyonların uzun zamandır ilgiyle izlediği Esra Erol'da programının son bölümünde yaşananlar adeta bir duygu seli olarak anıldı.
Ekranların sevilen programı Esra Erol'da'nın sunucusu olan Esra Erol'un ekranlara veda konuşması resmen sezona damga vurdu. Kendisini her zaman destekleyen izleyicilere sonsuz teşekkürlerini sunan güzel sunucu Esra Erol; ATV ile ilgili birkaç ifadede bulundu.
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26 Haz 2021 - 20:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.