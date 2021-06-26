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26 Haz 2021 - 20:50

Esra Erol Yayından Kaldırıldı ve Bitti! Yaptığı Açıklamalarla Gözleri Doldurdu... "Ahde Vefa Bu Demek!" Alkışlar Esra Erol'a!

Atv ekranlarının reality show alanında sevilen ismi olan Esra Erol, hafta içi her gün ekranlarda izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Program biterken, Erol'un yaptığı açıklamalar hem kendini, hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Milyonların uzun zamandır ilgiyle izlediği Esra Erol'da programının son bölümünde yaşananlar adeta bir duygu seli olarak anıldı.