- 29 Haz 2021 - 10:11

Survivor Aleyna Milyoner Oldu! Survivor'da Birinci Olamadı Ama Öyle Bir Teklif Geldi ki; Acun Gözleri Dolu Dolu Açıkladı!

Survivor Aleyna resmen köşeyi döndü. Gelen iş teklifini Acun Ilıcalı canlı yayında gözleri dolu dolu bir şekilde anlatırken, Aleyna hayranları anlatılanlar karşısında mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Final gecesinde oldukça renkli anlar yaşanan Survivor 2021'e damga vuran konu ise Aleyna'ya gelen o iş teklifi oldu. Peki, Aleyna'ya nereden iş teklifi geldi? İbrahim Tatlıses ile durumun alakası ne? İşte tüm detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor 2021, heyecandan resmen izleyenlerin ayakta izlemesine sebep olan dev bir final gecesi yaşattı. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve reyting konusunda rekor üzerine rekor kıran Survivor 2021; her yıl yarışmacıların ünlü olmasına ve devamında çeşitli yapımlarda oynamasına sebep olurken; bu sezonda yüzü gülen isim ise Aleyna oldu. Acun Ilıcalı finalde açıkladı! 

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29 Haz 2021 - 10:11 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yasmin - @Giulser 01 nolu yoruma cevabı: Akilli kiz bence kabul etmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Haziran 17:18

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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