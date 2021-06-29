Survivor Aleyna Milyoner Oldu! Survivor'da Birinci Olamadı Ama Öyle Bir Teklif Geldi ki; Acun Gözleri Dolu Dolu Açıkladı!

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor 2021, heyecandan resmen izleyenlerin ayakta izlemesine sebep olan dev bir final gecesi yaşattı. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve reyting konusunda rekor üzerine rekor kıran Survivor 2021; her yıl yarışmacıların ünlü olmasına ve devamında çeşitli yapımlarda oynamasına sebep olurken; bu sezonda yüzü gülen isim ise Aleyna oldu. Acun Ilıcalı finalde açıkladı!

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