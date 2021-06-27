- 27 Haz 2021 - 13:03 G: 27 Haz 2021 - 13:21

"Survivor Poyraz ve Ayşe Evleniyor!" Adadaki Aşk Gerçek Hayata Taşındı... Poyraz Artık Yüksel Ailesinde! "Hadi Hayırlı Olsun"

Survivor 2021, oldukça heyecanlı bir final gecesiyle insanların karşısına çıkarak resmen piyasayı salladı. Tüm yarışmacıların ve ailelerin kendini gösterdiği; oldukça heyecanlı bir final gecesi yaşanan Survivor 2021 final gecesinde bugüne kadarki gördüğü en yüksek reyting skorunu gördü. Gecenin sonunda Poyraz'ın yaptığı herkesi şoktan şoka soktu. Poyraz ve Ayşe yakınlaşması adadan çıkıyor!

Survivor 2021'de 2. olan Poyraz; verdiği büyük mücadele ve kazanma hırsıyla birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yaklaşık olarak 6 aydır hemen hemen her oyunda son derece kaliteli bir oyun sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Poyraz; çok sayıda kişiden takdir alırken bugün ortaya çıkan haber herkesi şoka soktu. Adada başlayan Ayşe ve Poyraz aşkı; evliliğe ilerliyor. 

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27 Haz 2021 - 13:03 Ankara- Yaşam

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