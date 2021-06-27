"Survivor Poyraz ve Ayşe Evleniyor!" Adadaki Aşk Gerçek Hayata Taşındı... Poyraz Artık Yüksel Ailesinde! "Hadi Hayırlı Olsun"
Survivor 2021, oldukça heyecanlı bir final gecesiyle insanların karşısına çıkarak resmen piyasayı salladı. Tüm yarışmacıların ve ailelerin kendini gösterdiği; oldukça heyecanlı bir final gecesi yaşanan Survivor 2021 final gecesinde bugüne kadarki gördüğü en yüksek reyting skorunu gördü. Gecenin sonunda Poyraz'ın yaptığı herkesi şoktan şoka soktu. Poyraz ve Ayşe yakınlaşması adadan çıkıyor!
Survivor 2021'de 2. olan Poyraz; verdiği büyük mücadele ve kazanma hırsıyla birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yaklaşık olarak 6 aydır hemen hemen her oyunda son derece kaliteli bir oyun sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Poyraz; çok sayıda kişiden takdir alırken bugün ortaya çıkan haber herkesi şoka soktu. Adada başlayan Ayşe ve Poyraz aşkı; evliliğe ilerliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.