- 28 Haz 2021 - 08:19 G: 28 Haz 2021 - 08:50

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankaralılar bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilen su hatları nedeniyle su kesintisi yaşamaya devam ediyor. Kesintilerin hangi bölgelerde gerçekleşeceğini merak eden Ankaralılara, cevap ise ASKİ’den geliyor. 28 Haziran Ankara'da hangi mahallerde su kesintisi var? 28 Haziran Ankara su kesintisi saat kaçta yapılacak, sular kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

Ankara 28 Haziran 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su hatlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında güvenlik gerekçesiyle suları bir müddet kesen ASKİ, Ankaralıların konuyla ilgili meraklanmasına neden oluyor. Başkentlilerin su kesintileri ile ilgili aradığı cevaplar ise, ASKİ’den geliyor.

28 Haziran Ankara’da Hangi Mahallerde Su Kesintisi Var?

ASKİ, su hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları öncesi başkent Ankaralılara bilgi veriyor. Konuyla ilgili detayları resmi web sitesi üzerinden yayınlayan ASKİ, su kesintilerinin hangi bölgelerde gerçekleşeceğini Ankaralılara duyuruyor. Su kesintisinin nedenini de Ankaralılarla paylaşan ASKİ, şeffaf yönetim ilkesi ile hareket ediyor. ASKİ’nin web sitesine göre; 28 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın sadece bir ilçesinde planlı su kesintisinin yaşanması bekleniyor.

Yenimahalle ilçesinde gerçekleşecek olan su kesintisinden Yakacık Mahallesi içerisinde yer alan 3959, 3958, 3956 sokak ve civarının, Kuzey Yıldızı Mahallesi içerisinde yer alan 3898, Kırandağı 2 caddesi ile yine aynı mahallede yer alan 4069, 4078 ve 4084 numaralı sokakların etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca, aynı su kesintisinde Hüdaverdi sitesi ve civarının etkileneceği de biliniyor. 28 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da yaşanacak olan su kesintisi; Yakacık Bulvarı ile 3834 sokak köşesinde yer alan duktil branşman hattı çalışması nedeniyle gerçekleştiriliyor.

28 Haz 2021 - 08:19 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi? mask
Ankara Kahvehanelerde 1 Temmuz Oyun Yasağı Kalkıyor Mu? 2021 Ankara Kıraathanelerde Oyun Serbest Mi?
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak? mask
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak?
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı) mask
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)
Sincan'dan Haber Var! Açık Ceza Evi En Çevreci Kamu Kurumu Seçildi! mask
Sincan'dan Haber Var! Açık Ceza Evi En Çevreci Kamu Kurumu Seçildi!
Ankara Keçiörengücü Transferleri Hızlandırdı! Azerbaycan'dan Taze Kan! mask
Ankara Keçiörengücü Transferleri Hızlandırdı! Azerbaycan'dan Taze Kan!
MKE Ankaragücü Yönetimi Tanışma Toplantısını Yaptı! Taze Başkan Hakan Bilgin'in Hedefi Süper Lig! mask
MKE Ankaragücü Yönetimi Tanışma Toplantısını Yaptı! Taze Başkan Hakan Bilgin'in Hedefi Süper Lig!
Ankara İle İstanbul Arası Kaç Km, Kaç Saat? Ankara İstanbul Ne Kadar Benzin Yakar mask
Ankara İle İstanbul Arası Kaç Km, Kaç Saat? Ankara İstanbul Ne Kadar Benzin Yakar
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var? mask
Ankara'da Satışa Sunulan Toki Evleri 2021! Ankara Toki Kura Çekilişi Ne Zaman 2021? Ankarada Toki Evleri Hangi Semtlerde Var?
Ankara Kadın Sığınma Evleri Nerede? Kadın Sığınma Evlerine Başvuru Ve Kabul Şartları Nelerdir? mask
Ankara Kadın Sığınma Evleri Nerede? Kadın Sığınma Evlerine Başvuru Ve Kabul Şartları Nelerdir?
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları mask
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak? mask
1 Temmuz Ankara Gece Kulüpleri Açık Mı? 2021 Ankara Gece Kulüpleri Ne Zaman Açılacak?
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Masterchef 2021 Hangi Günler Var! Masterchef 2021 Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Masterchef 2021 Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor?
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı) mask
28 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? (Genel Yazı)
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak? mask
Masterchef 2021 Para Ödülü Ne Kadar? Acun Ilıcalı'dan Açıklama...MasterChef Şampiyonu ne kadar para alacak?
İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut… mask
İbo Show’un Konuğu Stüdyoyu Yıktı Geçti! Tatlıses’in Bile Ağzı Açık Kaldı! Hakkında Ortaya Çıkan Gerçekler Tir Tir Titretti! Meğer Ankaralı Turgut…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status