ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Haziran 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 28 Haziran 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su hatlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar esnasında güvenlik gerekçesiyle suları bir müddet kesen ASKİ, Ankaralıların konuyla ilgili meraklanmasına neden oluyor. Başkentlilerin su kesintileri ile ilgili aradığı cevaplar ise, ASKİ’den geliyor.

28 Haziran Ankara’da Hangi Mahallerde Su Kesintisi Var?



ASKİ, su hatlarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları öncesi başkent Ankaralılara bilgi veriyor. Konuyla ilgili detayları resmi web sitesi üzerinden yayınlayan ASKİ, su kesintilerinin hangi bölgelerde gerçekleşeceğini Ankaralılara duyuruyor. Su kesintisinin nedenini de Ankaralılarla paylaşan ASKİ, şeffaf yönetim ilkesi ile hareket ediyor. ASKİ’nin web sitesine göre; 28 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın sadece bir ilçesinde planlı su kesintisinin yaşanması bekleniyor.



Yenimahalle ilçesinde gerçekleşecek olan su kesintisinden Yakacık Mahallesi içerisinde yer alan 3959, 3958, 3956 sokak ve civarının, Kuzey Yıldızı Mahallesi içerisinde yer alan 3898, Kırandağı 2 caddesi ile yine aynı mahallede yer alan 4069, 4078 ve 4084 numaralı sokakların etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca, aynı su kesintisinde Hüdaverdi sitesi ve civarının etkileneceği de biliniyor. 28 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da yaşanacak olan su kesintisi; Yakacık Bulvarı ile 3834 sokak köşesinde yer alan duktil branşman hattı çalışması nedeniyle gerçekleştiriliyor.