- 28 Haz 2021 - 12:25 G: 28 Haz 2021 - 12:32

Masterchef Yarışması Acun Ilıcalı’ya Yapılan Yanlışı Unutmadı! Kardeşi Gibiydi ama O Hamlesi Sadece 6 Bölüm Sürebildi! “Taklitler Aslını Yüceltir”

TV8 ekranlarının ne sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce Survivor yarışmasının ekranlara veda etmesiyle birlikte kanalda yerini almıştı. Kırmızı Oda dizisin de bitimiyle birlikte haftanın 7 günü ekranlarda olacak Masterchef yarışmasında büyük heyecan başladı. Şef Akademi ise ekranlardaki macerasına yaklaşık olarak 6 bölüm önce başlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın kardeşi gibi bildiği bir ismin ise hem farkı bir kanalda hem de yemek programıyla rest çekerek Acun Ilıcalı’nın karşısına çıkması; “Acun Ilıcalı’ya kardeşinden darbe” yorumları arka arkaya yapılmıştı. Sadece 6 bölüm sonra Masterchef’in yayın hayatına başlaması Şef Akademi’nin yerle bir olmasına neden oldu.

Ekranlara sadece birkaç gün önce gelmesine rağmen; 6 bölüm önde olan yarışma programını silip atan Masterchef yarışması, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Reyting sonuçlarını görenler ise “Taklitler aslını yüceltir” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?

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28 Haz 2021 - 12:25 Ankara- Yaşam

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