Masterchef Yarışması Acun Ilıcalı’ya Yapılan Yanlışı Unutmadı! Kardeşi Gibiydi ama O Hamlesi Sadece 6 Bölüm Sürebildi! “Taklitler Aslını Yüceltir”

Acun Ilıcalı’nın kardeşi gibi bildiği bir ismin ise hem farkı bir kanalda hem de yemek programıyla rest çekerek Acun Ilıcalı’nın karşısına çıkması; “Acun Ilıcalı’ya kardeşinden darbe” yorumları arka arkaya yapılmıştı. Sadece 6 bölüm sonra Masterchef’in yayın hayatına başlaması Şef Akademi’nin yerle bir olmasına neden oldu.

Ekranlara sadece birkaç gün önce gelmesine rağmen; 6 bölüm önde olan yarışma programını silip atan Masterchef yarışması, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Reyting sonuçlarını görenler ise “Taklitler aslını yüceltir” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?



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