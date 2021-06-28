Ali Koç Taraftarı İma Etti, Kongre Üyelerine Teşekkür Etti! Aziz Yıldırım Bakalım Ne Diyecek!
Fenerbahçe kulübü, seçimli olağan genel kurulu sonrası tansiyonu biraz düşürmüş ve oy kullanmaya gelen kongre üyelerine teşekkür mesajı yayınladı. Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile ilgili düşünceleri merak ediliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağan genel kurula gelerek oy kullanan kongre üyeleri için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kongre üyelerinin salgın ve hava şartlarına rağmen kuvvetli bir birlik ve beraberlik mesajı verdiği belirtilerek, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından olağan seçimli genel kurulumuza gelip iradesini yansıtan, hayatlarında önceliklerini her daim Fenerbahçe'mize veren tüm kongre üyelerimize, en içten teşekkürlerimizi sunarız. Genel kurulumuzda sandığa giden 6 bin 682 kongre üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkürü borç bilir; şükranlarımızı sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tek adaylı bir seçime göre katılımın oldukça yüksek olmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Yeni yönetim kurulumuzun Fenerbahçe'mizi zirvelere taşıma mücadelesinde en büyük güvencemiz ve güç kaynağımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarlarımız ve onların resmi temsilcileri olan kongre üyelerimiz olacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü; başkanı, yönetim kurulu ve eşsiz camiasıyla geleceğine odaklanacak, yarınlarına emin adımlarla yürüyecektir. Kongre günümüzde, kulübümüze kurulan 3 Temmuz Kumpası'nın 10. yılına özel olarak hazırladığımız Fener Yolu'na ve üyelerimize takdim ettiğimiz Fenerbahçe bayrağına gösterilen ilgi de bu konuda ilk günkü noktada olduğumuzu ve hak arama mücadelemizde kulübümüzün asla yalnız kalmayacağını herkese bir kez daha göstermiştir."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.