Survivor Aleyna’nın Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Batuhan Sinir Krizi Geçirecek; Kendisinden Bile Ünlü! Aşkları Başlamadan Bitti!

Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel hayatı ise milyonları şok içerisinde bıraktı. Survivor yarışmasında adı sık sık Batuhan’la aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu; Batuhan’la sevgili olup olmadığına henüz bir açıklama yapmadı. Sevilerek takip edilen ismin eski sevgilisi ise milyonları şok içerisinde bıraktı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada uzun bir süre yer almış olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun Batuhan’la sevgili olduğu konuşulurken; Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisinin Batuhan’dan daha ünlü olduğu ortaya çıktı! Bununla birlikte Batuhan’ın sinir krizi geçireceği ve çok kıskanacağı iddia edildi. İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi…



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