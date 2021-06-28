- 28 Haz 2021 - 15:55 G: 28 Haz 2021 - 16:26

Survivor Aleyna’nın Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Batuhan Sinir Krizi Geçirecek; Kendisinden Bile Ünlü! Aşkları Başlamadan Bitti!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etti ve yerine Masterchef yarışması getirildi. 6 ayın sonunda kazanan İsmail olurken; Aleyna Kalaycıoğlu ise son dörde adını kazıdı ve İstanbul finalinde oturma şansı bulmuştu. Aleyna’nın bu başarısından sonra ise sevenleri Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel hayatını araştırmaya başladı!

Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel hayatı ise milyonları şok içerisinde bıraktı. Survivor yarışmasında adı sık sık Batuhan’la aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu; Batuhan’la sevgili olup olmadığına henüz bir açıklama yapmadı. Sevilerek takip edilen ismin eski sevgilisi ise milyonları şok içerisinde bıraktı! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi kim?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada uzun bir süre yer almış olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun Batuhan’la sevgili olduğu konuşulurken; Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisinin Batuhan’dan daha ünlü olduğu ortaya çıktı! Bununla birlikte Batuhan’ın sinir krizi geçireceği ve çok kıskanacağı iddia edildi. İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi…

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28 Haz 2021 - 15:55 Ankara- Yaşam

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