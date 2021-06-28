- 28 Haz 2021 - 17:00 G: 28 Haz 2021 - 17:06

Survivor İlayda Şeker Estetiksiz Haliyle Tokat Etkisi Yarattı! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Eski Halini Kimse Tanımıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan İlayda Şeker, yarışmadan ayrıldıktan sonra şok bir değişime imzasını attı. Hem duruşu hem de kişiliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Survivor İlayda, son haliyle “Yok artık” dedirtti. Estetiksiz halleri ortaya çıkan İlayda Şeker’in eski halini görenler tanıyamadı.

Survivor’daki halinden eser kalmayan İlayda Şeker, yarışmanın final bölümünde de hem giyimiyle hem de tarzıyla Acun Ilıcalı’nın bile ilgisini çekmişti. İlayda Şeker’e Acun Ilıcalı, “Survivor’un en önemli isimlerinden birisi! Kıyafetlerine bakar mısınız lütfen? Kendine has bir tarzı var. Hepinizden İlayda Şeker için bir alkış istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Kırmızı bir korsan bandı tercih eden İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra; Survivor’da tanışmış olduğu Öykü Çelik’le birlikte bir estetik uzmanına giden İlayda Şeker, estetik yaptırmaya karar verdiğini duyurmuştu. Peki, İlayda Şeker’in estetiksiz hali nasıldı?

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28 Haz 2021 - 17:00 Ankara- Yaşam

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