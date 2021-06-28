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28 Haz 2021 - 17:29

Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol ATV tarafından yayından resmen kaldırıldı. ATV yayın akışından Esra Erol’u yok ederken; Esra Erol yerine öyle bir şey getirdi ki, milyonların eli kolu adeta titredi! Bunun yanında birçok kişi “Artık sorunları kimse çözmeyecek mi* Gözlerim yaşlı kaldı” yorumlarını arka arkaya yaptı.