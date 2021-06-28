Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol ATV tarafından yayından resmen kaldırıldı. ATV yayın akışından Esra Erol’u yok ederken; Esra Erol yerine öyle bir şey getirdi ki, milyonların eli kolu adeta titredi! Bunun yanında birçok kişi “Artık sorunları kimse çözmeyecek mi* Gözlerim yaşlı kaldı” yorumlarını arka arkaya yaptı.
Yıllardır ATV ekranlarından sevenleriyle buluşan Esra Erol, binlerce izleyiciye ulaşmıştı. İlk kez evlendirme programlarıyla tanınan Esra Erol daha sonra ise evlendirme programlarının RTÜK tarafından yayından kaldırılmasıyla ekranlara vedasını duyurmuştu.
Evlendirme programlarından hemen sonra Müge Anlı gibi realite Show yapma kararı alan Esra Erol, bu seferde ailelerin içerisinde sorunlara değinmiş ve binlerce kişinin sorunlarına merhem olmuştu. Kayıp, kaçırılma gibi sorunları ele alan Esra Erol, çok az da olsa cinayetlerin aydınlatılmasında etkin rol almıştı. Peki, Esra Erol neden bugün ekranlara gelmedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.