Hande Erçel Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Hande Kerem Göremesin Hande” Öyle Bir Bikini Giydi ki, Sanki Üzerinde…

FOX TV ekranlarında uzun bir süredir yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerinin en üst kısmın oturuyor. Gün geçtikçe hayran kitlesini büyüten Hande Erçel, kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile gitmişti. Tatil dönüşünde ise görenleri şok eden bir gelişmeye imzasını atmışlardı.

İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler dönüşünde ise el ele yakalanmışlardı. Daha sonra ise ikili birbirilerine aşık olduğuna dair bir paylaşım yaparak aşk dedikodularına sevgili olduklarını duyurarak noktayı koymuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl milyonların yüreklerini hoplattı?



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