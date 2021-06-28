- 28 Haz 2021 - 18:00 G: 28 Haz 2021 - 18:12

Hande Erçel Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Hande Kerem Göremesin Hande” Öyle Bir Bikini Giydi ki, Sanki Üzerinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları kan ter içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı görseller paylaşan Hande Erçel’e kıskançlığıyla bilinen Kerem Bürsin için “Hande Kerem görmesin Hande!” yorumları arka arkaya yapıldı. Öyle bir bikini giydi ki, görenler üzerine odaklandı, fiziğiyle akılları başlardan aldı.

FOX TV ekranlarında uzun bir süredir yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerinin en üst kısmın oturuyor. Gün geçtikçe hayran kitlesini büyüten Hande Erçel, kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile gitmişti. Tatil dönüşünde ise görenleri şok eden bir gelişmeye imzasını atmışlardı.

İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler dönüşünde ise el ele yakalanmışlardı. Daha sonra ise ikili birbirilerine aşık olduğuna dair bir paylaşım yaparak aşk dedikodularına sevgili olduklarını duyurarak noktayı koymuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl milyonların yüreklerini hoplattı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

28 Haz 2021 - 18:00 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Maraşlı Dizisinden Maraşlı Ayrılıyor! Yeni Anlaşması Hakkında İlk Açıklamayı Yaptı! Dizide Büyük Kıyamet Başladı! Artık Adı Bile Anılmayacak! mask
Maraşlı Dizisinden Maraşlı Ayrılıyor! Yeni Anlaşması Hakkında İlk Açıklamayı Yaptı! Dizide Büyük Kıyamet Başladı! Artık Adı Bile Anılmayacak!
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek! mask
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek!
Survivor İlayda Şeker Estetiksiz Haliyle Tokat Etkisi Yarattı! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Eski Halini Kimse Tanımıyor! mask
Survivor İlayda Şeker Estetiksiz Haliyle Tokat Etkisi Yarattı! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Eski Halini Kimse Tanımıyor!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Mini Şortuyla Hayranlarını Çıldırttı! Bir Milyon Kişi Ayağa Kalktı! Volkan Kriz Geçirecek, Asya’yı Her An Unutabilir! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna’nın Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Batuhan Sinir Krizi Geçirecek; Kendisinden Bile Ünlü! Aşkları Başlamadan Bitti! mask
Survivor Aleyna’nın Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Batuhan Sinir Krizi Geçirecek; Kendisinden Bile Ünlü! Aşkları Başlamadan Bitti!
Seren Serengil 50 Yıllık Ömründe İlk Kez Böyle Görüldü! Kimse Bu Halini Kabul Etmek İstemiyor, Ne Yaptıysa Olmadı! “Bizi Kandıramazsın Sero!” mask
Seren Serengil 50 Yıllık Ömründe İlk Kez Böyle Görüldü! Kimse Bu Halini Kabul Etmek İstemiyor, Ne Yaptıysa Olmadı! “Bizi Kandıramazsın Sero!”
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışmasını Bitiriyor! Mehmet Şefi ve Somer Şefi Çok Sert Uyardı! Tahammülü Kalmadı, Resti Çekti! mask
Acun Ilıcalı Masterchef Yarışmasını Bitiriyor! Mehmet Şefi ve Somer Şefi Çok Sert Uyardı! Tahammülü Kalmadı, Resti Çekti!
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı? mask
Şef Akademi Ayhan Sicimoğlu Kimdir? Ayhan Sicimoğlu Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? Restoranı Var Mı?
Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Ali Ronay Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı? mask
Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Ali Ronay Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı?
Masterchef Yarışması Acun Ilıcalı’ya Yapılan Yanlışı Unutmadı! Kardeşi Gibiydi ama O Hamlesi Sadece 6 Bölüm Sürebildi! “Taklitler Aslını Yüceltir” mask
Masterchef Yarışması Acun Ilıcalı’ya Yapılan Yanlışı Unutmadı! Kardeşi Gibiydi ama O Hamlesi Sadece 6 Bölüm Sürebildi! “Taklitler Aslını Yüceltir”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor!
Survivor İsmail İçleri Sızım Sızım Sızlattı! Survivor Ona Hiç Yaramadı! Sağlık Durumu Giderek Eksiye Düşüyor! Her An Hastanelik Olabilir! mask
Survivor İsmail İçleri Sızım Sızım Sızlattı! Survivor Ona Hiç Yaramadı! Sağlık Durumu Giderek Eksiye Düşüyor! Her An Hastanelik Olabilir!
Hande Erçel Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Hande Kerem Göremesin Hande” Öyle Bir Bikini Giydi ki, Sanki Üzerinde… mask
Hande Erçel Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Hande Kerem Göremesin Hande” Öyle Bir Bikini Giydi ki, Sanki Üzerinde…
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek! mask
Esra Erol Yayından Kaldırıldı! ATV Yayın Akışından Silip Attı, Yerine Bambaşka Bir Şey Getirdi! Milyonların Gözü Yaşlı, Artık Sorunlar Çözülmeyecek!
Survivor İlayda Şeker Estetiksiz Haliyle Tokat Etkisi Yarattı! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Eski Halini Kimse Tanımıyor! mask
Survivor İlayda Şeker Estetiksiz Haliyle Tokat Etkisi Yarattı! Survivor’daki Halini Unutun Gitsin, Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! Eski Halini Kimse Tanımıyor!
Yerli Aşı TURKOVAC Dünyaya Umut Olacak! İşte Aşı İle İlgili Bilinmeyenler! mask
Yerli Aşı TURKOVAC Dünyaya Umut Olacak! İşte Aşı İle İlgili Bilinmeyenler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status