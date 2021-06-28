Hande Erçel Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor! “Hande Kerem Göremesin Hande” Öyle Bir Bikini Giydi ki, Sanki Üzerinde…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları kan ter içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı görseller paylaşan Hande Erçel’e kıskançlığıyla bilinen Kerem Bürsin için “Hande Kerem görmesin Hande!” yorumları arka arkaya yapıldı. Öyle bir bikini giydi ki, görenler üzerine odaklandı, fiziğiyle akılları başlardan aldı.
FOX TV ekranlarında uzun bir süredir yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerinin en üst kısmın oturuyor. Gün geçtikçe hayran kitlesini büyüten Hande Erçel, kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin’le birlikte Maldivler’e tatile gitmişti. Tatil dönüşünde ise görenleri şok eden bir gelişmeye imzasını atmışlardı.
İsimleri sık sık aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler dönüşünde ise el ele yakalanmışlardı. Daha sonra ise ikili birbirilerine aşık olduğuna dair bir paylaşım yaparak aşk dedikodularına sevgili olduklarını duyurarak noktayı koymuşlardı. Peki, Hande Erçel nasıl milyonların yüreklerini hoplattı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.