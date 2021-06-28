Müge Anlı 3 Yıldır Çözememişti, Sonunda Gerçek Ortaya Çıktı! Yasak Aşk Bir Aileyi Paramparça Etti! “Yazıklar Olsun!” Meğer Gerçek Bambaşkaymış…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da 3 yıldır büyük bir sorun çözülememişti. Büyükşen cinayetinin perde arkası ise resmen aralandı! Yasak aşk olduğu ortaya çıkınca milyonların ağzı açık kaldı. Bir aile paramparça hale gelirken; gerçeklerin ise bambaşka olduğu resmen ortaya çıktı.
Yıllardır ekranlardaki yerini alan başarılı yapım Müge Anlı, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Üç yıl önce ele alınan bir konu ise akılları başlardan almaya yetti. Büşra isimli 21 yaşındaki genç kız; anne ve babasının gözleri önünde öldürüldüğünü dile getirmişti.
Katili hiçbir şekilde bilmediğini açıklayan Büşra, tüm şüpheleri ise üzerinde topluyordu. Anne ve babasının bir gecede katledilmesi hakkında; “Yüzünde kar maskesi vardı. Sadece gözleri görünüyordu. Ben başka hiçbir şey görmedim. Önce babamı öldürdü, annem ve ben kaldık, anneme “Kaç” diye bağırdım ama sonra her şey karıştı” sözlerini dile getiren Büşra, abisinin kendisine yalvarmasına hatta gözleri önüne kriz yaşamasına rağmen herhangi bir açıklama yapmamıştı. Peki, olay açıklandı mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.