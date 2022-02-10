- 10 Şub 2022 - 14:26 G: 10 Şub 2022 - 14:28

Engelli Raporu İle Hangi Araçlar Alınır 2022? Araba almak için yüzde kaç engelli olmak lazım? Engelli Raporu İle Hangi Araçlar Alınır?

ÖTV indiriminden yararlanabilen engelli bireyler, akıllarındaki sorulara cevap arıyor ve 2022 yılı sıfır engelli araç fiyatlarını merak ediyor. Engelli raporu ile hangi araçlar alınır? Engelli raporu ile araç alımında ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte, 2022 sıfır engelli araç fiyatları ve daha fazlası…

Engelli bireylerin topluma daha kolay karışması ve tedavilerine daha kolay ulaşması için Türkiye’de ÖTV’den muaf tutularak araç sahibi olmalarına olanak tanınıyor. Engelli raporu ile yararlanabilecek olan ÖTV indirimi ise, engelli bireylerin akıllarında pek çok soru doğuruyor.

Engelli Raporu İle Hangi Araçlar Alınır? Engelli bireyler, ÖTV indirimden faydalanarak otomobil sahibi olabiliyor. Bununla birlikte “engelli raporu ile hangi araçlar alınır?” sorusuna cevap olacak bazı şartları yerine getirmek ve belli araçları satın almak gerekiyor.

Öncelikle yüzde 40 ve üzeri engeli olan bireyler, kendileri araç sahibi olabilirken; yüzde 90 ve üzerinde engele sahip olan bireylerin üçünce dereceden yakınlarına kadar indirimden yararlanabiliyor.

İşte, ÖTV indirimi ile alınabilecek olan araçlar:

-       1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)

-       Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)

-       Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)

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10 Şub 2022 - 14:26 - Yaşam

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