Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!”

Dubai tatili yapan güzle isim Yasmin Erbil’e ise “Babasına kalp kriz geçirtecek! Mehmet ali Erbil görmesin” yorumlarında bulundular. Dubai tatilinin ilk gününde beyaz bir bikini giyen başarılı isim kısa bir süre önce ise leoparlı bikinisiyle akılları başlardan aldı. Göğüs kısamı dar gelen bikinisiyle poz veren Yasmin Erbil ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gerek fiziği gerekse tarzıyla ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla adını magazin dünyasında duyurmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimden dar leopar bikinisi ise olay yaratacak cinsten! İşte Yasmin Erbil’den gelen o olay paylaşım!



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