Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, kısa bir süre önce annesi Nergis Kumbasar’la birlikte tatile gittiğini duyurmuştu. 1 haftalık tatil yapacak olan Yasmin Erbil, tatilinden neredeyse her gün yeni bir paylaşım yaparak duyurdu. Hem şık hem de çekici giyinen Yasmin Erbil, milyonları şok içerisinde bıraktı.
Dubai tatili yapan güzle isim Yasmin Erbil’e ise “Babasına kalp kriz geçirtecek! Mehmet ali Erbil görmesin” yorumlarında bulundular. Dubai tatilinin ilk gününde beyaz bir bikini giyen başarılı isim kısa bir süre önce ise leoparlı bikinisiyle akılları başlardan aldı. Göğüs kısamı dar gelen bikinisiyle poz veren Yasmin Erbil ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Gerek fiziği gerekse tarzıyla ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla adını magazin dünyasında duyurmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimden dar leopar bikinisi ise olay yaratacak cinsten! İşte Yasmin Erbil’den gelen o olay paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.