- 29 Haz 2021 - 15:31 G: 29 Haz 2021 - 15:32

Çin'den ABD'ye Zehir Zemberek Sözler! İki Ülke Arasında Neler Oluyor?

Çin ABD gerilimi yine artacak. Çin hükümetinden gelen sözlerle tansiyon tekrar yükseldi. İki arasında devam eden ekonomik savaş somut bir hale gelmeye başladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklama ile iki ülke arasında yine neler oluyor dedirtti. İşte detaylar...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi dünya düzeninin "en büyük yıkıcısı" olmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır." dedi.

ABD’nin kurallarının temelini oluşturduğu düzenin, ABD'nin egemen olduğu hegemonik bir sistem olduğunu dile getiren Wenbin, müttefiklerinin çoğunun ABD ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

Wenbin, "Dünya düzeni hegemonik değildir veya ABD liderliğindeki bir klik tarafından oluşturulmamıştır. Tüm ülkeler gerçek manada çok taraflılığı uygulamalı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son etkileşime de değinen Wenbin, "Başkan Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya ilişkileri, güçlü siyasi güven ve karşılıklı çıkarlarla tarihinin en iyi dönemine girdi." şeklinde konuştu.

Wenbin ayrıca, Tayvan’ı demokratik bir ülke olarak koruma çağrısı yaptığı için Japonya’yı eleştirdi.

Wenbin, "Çin, Japonya'yı böyle bir hatanın tekrarlanmamasını sağlamak için net bir açıklama yapmaya çağırdı." ifadesini kullandı.

29 Haz 2021 - 15:31 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İsrail-Arap Dostluğu Kuvvetleniyor! Abu Dabi Büyükelçiliği Törenle Açıldı! mask
İsrail-Arap Dostluğu Kuvvetleniyor! Abu Dabi Büyükelçiliği Törenle Açıldı!
Fransa Seçimlerinde Macron'a Kötü Haber! Daha İlk Turda Elendi! Seçime Katılım Çok Az! mask
Fransa Seçimlerinde Macron'a Kötü Haber! Daha İlk Turda Elendi! Seçime Katılım Çok Az!
Cüneyt Çakır İsmimizi Duyurmaya Devam Ediyor! Euro 2020'de Bakın Hangi Maçı Yönetecek! mask
Cüneyt Çakır İsmimizi Duyurmaya Devam Ediyor! Euro 2020'de Bakın Hangi Maçı Yönetecek!
Yalnız Olmadığımız Kesin Gibi! ABD, UFO'larla İlgili Gerçekleri Açıklamaya Başladı! Rapor Yayınlandı! mask
Yalnız Olmadığımız Kesin Gibi! ABD, UFO'larla İlgili Gerçekleri Açıklamaya Başladı! Rapor Yayınlandı!
Trump İçin Savcılar Harekete Geçmeye Hazırlanıyor! Öncelikle Şirketlerin Davasına Başlanacak! mask
Trump İçin Savcılar Harekete Geçmeye Hazırlanıyor! Öncelikle Şirketlerin Davasına Başlanacak!
İdam Cezası İçin Harekete Geçildi! Kurulan Komiteye Çok Sayıda Katılım Var! mask
İdam Cezası İçin Harekete Geçildi! Kurulan Komiteye Çok Sayıda Katılım Var!
Fransız Gazeteciden SİHA'lara Övgü! Manşetlerinde 'Yok Satıyor' Yorumu! mask
Fransız Gazeteciden SİHA'lara Övgü! Manşetlerinde 'Yok Satıyor' Yorumu!
George Floyd'un Ruhu Huzura Erecek! Öldürmekle Suçlanan Polis Memuru Cezasını Aldı! İşte Detaylar! mask
George Floyd'un Ruhu Huzura Erecek! Öldürmekle Suçlanan Polis Memuru Cezasını Aldı! İşte Detaylar!
Efsanenin İzinden! Muhammed Ali'nin Torunu Dedesinin Yolunda! mask
Efsanenin İzinden! Muhammed Ali'nin Torunu Dedesinin Yolunda!
İş Başka Aşk Başka! İngiltere Sağlık Bakanı Eşini Aldattı! Başarılı Bakan Görevine Devam Edeceğini Açıkladı! mask
İş Başka Aşk Başka! İngiltere Sağlık Bakanı Eşini Aldattı! Başarılı Bakan Görevine Devam Edeceğini Açıkladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmacısı Mehmet Şefin Kızıyla "Aşk Yaşıyor!" Mehmet Şef Deliye Dönecek, Her Şey Belgelendi! Meğer İki İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Mehmet Şefin Kızıyla "Aşk Yaşıyor!" Mehmet Şef Deliye Dönecek, Her Şey Belgelendi! Meğer İki İsim…
Elazığ Depremle Yerle Bir Olmuştu! 1080 Konut İçin Kuralar Çekildi! mask
Elazığ Depremle Yerle Bir Olmuştu! 1080 Konut İçin Kuralar Çekildi!
İsrail-Arap Dostluğu Kuvvetleniyor! Abu Dabi Büyükelçiliği Törenle Açıldı! mask
İsrail-Arap Dostluğu Kuvvetleniyor! Abu Dabi Büyükelçiliği Törenle Açıldı!
Trabzonspor'dan Transfer Atağı! Hamsik 2 Yıl Karadeniz Fırtınası Estirecek! mask
Trabzonspor'dan Transfer Atağı! Hamsik 2 Yıl Karadeniz Fırtınası Estirecek!
Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!” mask
Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!”
Turkovac İle Aşı Çalışmaları Hızlandı! Bir Aşı'da Yıldız Teknik Üniversitesinden! mask
Turkovac İle Aşı Çalışmaları Hızlandı! Bir Aşı'da Yıldız Teknik Üniversitesinden!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status