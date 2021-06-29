- 29 Haz 2021 - 16:27 G: 29 Haz 2021 - 17:01

Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Darbe! Artık Survivor’un S’sini Duymak İstemiyor! Tepki Üzerine Tepki Yağdı, Burnunu Yerden Almadı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Survivor yarışmasının finalini göremeden veda eden isimlerden biriside Batuhan olmuştu. Yarışmadan ayrıldıktan sonra Survivor aleyhine birçok gönderiyi ve yorumu beğenen Batuhan son hamlesiyle adeta Acun Ilıcalı’ya darbe yaptı!

Artık Survivor yarışmasının S’sini duymak istemediğini düşündüren Batuhan, Acun Medya tarafından ise tepki üzerine tepki aldı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Batuhan başrol diye boşuna demedik. Burnu yere düşsün kaldırıp almaz. Bunun için o bu anlama geliyor” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasından elendikten sonra; “Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, 'Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık'. Mavi takımdan hiç kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı” sözlerini dile getiren ilk resti Yaay uygulamasıyla çekmişti. Şimdi ise…

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29 Haz 2021 - 16:27 Ankara- Yaşam

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