Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Darbe! Artık Survivor’un S’sini Duymak İstemiyor! Tepki Üzerine Tepki Yağdı, Burnunu Yerden Almadı! Neler Oluyor?

Artık Survivor yarışmasının S’sini duymak istemediğini düşündüren Batuhan, Acun Medya tarafından ise tepki üzerine tepki aldı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Batuhan başrol diye boşuna demedik. Burnu yere düşsün kaldırıp almaz. Bunun için o bu anlama geliyor” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasından elendikten sonra; “Kırmızı takım gerçekten Survivor'u yaşayan takım. Mavi takım kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Diyorlar ki, 'Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık'. Mavi takımdan hiç kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı” sözlerini dile getiren ilk resti Yaay uygulamasıyla çekmişti. Şimdi ise…



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