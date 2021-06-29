Alişan ve Buse Varol Sessizliğini Koruyor! Hayranları Çıldırdı, Çıldıracak! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu İçleri Sızlattı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Kısa bir süre önce ailelerinde etkin bir şekilde görülen Koronavirüs hastalığıyla hastanede soluğu alan Tektaş çifti, sessizliğini korumaya devam ediyorlar. Öyle ki bu durum ise hayranlarının çılgına dönmesine neden oluyor. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Alişan’ın ve Alişan’ın abisi olan Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Alişan’ın ayakta hastalığı atlatacağı dile getirilirken; Selçuk Tektaş’ın ise durumunun ağır olduğu aktarılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Alişan’ın abisinin son durumu ise büyük bir merak konusu haline geldi.
Alişan geçtiğimiz günlerde bir hastanenin önünde görüntülenmişti. Sadece Alişan değil aynı zamanda Buse Varol ve Alişan’ın annesi de objektiflere yansımıştı. Alişan’ın annesine sarıldığı anlar ise milyonlarca hayranın gözyaşına neden olmuştu. “Sadece dualarınızı istiyorum. Abim Selçuk’un durumu çok kritik” açıklamasını yapan Alişan hayranlarını korkutmuştu. Peki, Alişan’ın abisinin son durumu ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.