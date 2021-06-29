Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Ekranlara vedasından sonra ise Esra Erol’un baş düşmanı öyle bir paylaşım yaptı ki, ortalık sallandı. Peki, neler oluyor?
Esra Erol ve Müge Anlı’nın uzun bir süredir aralarının bozuk olduğu bilinen bir gerçek. Öyle ki ikili birbirini sosyal medya hesaplarından bile takip etmiyor. Bunun başlıca sebebi ise Esra Erol’un Zuhal Topal’a dava açmasından kaynaklanıyor. Evlilik programı sunarken ortaya çıkan krizden dolayı Esra Erol, yıllar önce Zuhal Topal’ı canlı yayında tehdit etmişti.
Esra Erol, yıllar önce; Sevgili Zuhal Topal, sen bu filmi gördün, bende gördüm. Eşini ve kendini maşa olarak kullandırma. İkimizde bu işten ekmek yiyoruz. Ben ne yaşadıysam içime attım, Allah’a havale ediyorum. Hamilelik dönemimi nasıl geçirdiğimi bir ben bilirim. Benden sana bir arkadaş tavsiyesi yolunu değiştir. Bu arada Zuhal Topal ve sevgili eşi, ben şimdilik boğazıma kadar doldum bunları diyorum. Benim bu doluluğun boyuma aşarsa o zaman konuşacaklarımdan kork. Bundan sonra Türkiye’de duramazsın” açıklamasına yer vermiş ve aralarının bozuk olduğunu resmen göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.