Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…”

Esra Erol ve Müge Anlı’nın uzun bir süredir aralarının bozuk olduğu bilinen bir gerçek. Öyle ki ikili birbirini sosyal medya hesaplarından bile takip etmiyor. Bunun başlıca sebebi ise Esra Erol’un Zuhal Topal’a dava açmasından kaynaklanıyor. Evlilik programı sunarken ortaya çıkan krizden dolayı Esra Erol, yıllar önce Zuhal Topal’ı canlı yayında tehdit etmişti.

Esra Erol, yıllar önce; Sevgili Zuhal Topal, sen bu filmi gördün, bende gördüm. Eşini ve kendini maşa olarak kullandırma. İkimizde bu işten ekmek yiyoruz. Ben ne yaşadıysam içime attım, Allah’a havale ediyorum. Hamilelik dönemimi nasıl geçirdiğimi bir ben bilirim. Benden sana bir arkadaş tavsiyesi yolunu değiştir. Bu arada Zuhal Topal ve sevgili eşi, ben şimdilik boğazıma kadar doldum bunları diyorum. Benim bu doluluğun boyuma aşarsa o zaman konuşacaklarımdan kork. Bundan sonra Türkiye’de duramazsın” açıklamasına yer vermiş ve aralarının bozuk olduğunu resmen göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?



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