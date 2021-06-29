Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beren Saat, milyonları taşa çevirecek bir bikini giydi. Bir bakanının bir daha baktığı görseller ise akılları başlardan aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir bakanın bir daha baktığı görseller 18’liklere taş çıkardı. Güzel oyuncu verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekerken adeta düşman çatlattı.
Uzun yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat vererek tanınamaya başlayan Beren Saat, şimdilerde ise Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi için çalışmalarını yapıyor. Kısa bir süre önce dijital bir platform olan Netflix’te yeni sezonu yayınlanan Atiye ise binlerce beğeni topladı.
2014 yılından beri evli olduğu Kenan Doğulu ise inişli çıkışlı bir evlilik hayatı yaşadığı bilinen Beren Saat, dikkatleri üzerine çekmeyi sonunda başardı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu lila bikinisiyle görenlerde şok etkisi yaratan Beren Saat’ten uzun bir süredir ise herhangi bir bikinili paylaşım gelmiyordu. Gelen son paylaşım olay yaratacak cinsten oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.