Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana…

Uzun yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat vererek tanınamaya başlayan Beren Saat, şimdilerde ise Netflix’te yayınlanan Atiye dizisi için çalışmalarını yapıyor. Kısa bir süre önce dijital bir platform olan Netflix’te yeni sezonu yayınlanan Atiye ise binlerce beğeni topladı.

2014 yılından beri evli olduğu Kenan Doğulu ise inişli çıkışlı bir evlilik hayatı yaşadığı bilinen Beren Saat, dikkatleri üzerine çekmeyi sonunda başardı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu lila bikinisiyle görenlerde şok etkisi yaratan Beren Saat’ten uzun bir süredir ise herhangi bir bikinili paylaşım gelmiyordu. Gelen son paylaşım olay yaratacak cinsten oldu.





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