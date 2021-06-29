Survivor Berkay Tilt Etti! Milyonlar İrite Oldu, Tüyleri Ürperdi! Acun Ilıcalı’yı Bile Silip Atmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! Meğer Yarışma Bittikten Sonra…

Acun Ilıcalı Survivor yarışmasından Berkay’ı elerken bile “Senin büyük bir hatan oldu, sana bunu bir abi olarak söyleyeceğim. Yarışma bitiminden sonra açıklayacağım” sözlerini dile getirmişti. Berkay ise o an Acun Ilıcalı’nın dediklerini anlamadığını dile getirmişti. Kısa bir süre önce ise Panorama ekibine katılan Berkay skandal açıklamalara yer verdi.

Bireysel dokunulmazlıklarla birlikte Ayşe son oyunlardan birini kazanmış ve eleme adaylarından biri olarak Berkay’ı seçmişti. Berkay bu durum karşısında büyük bir şok yaşadığını belirtirken; “Dora abi, Poyraz, ben ve Ayşe oturuyorduk. O sıra hepimiz dedik ki; “Keşke şu üçlü finale gitsek. Çok güzel olmaz mı?” dedik. Üzerine Ayşe beni yazdı” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın kendisini uyardığı konu ise merak konusu haline geldi.



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