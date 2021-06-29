Survivor Berkay Tilt Etti! Milyonlar İrite Oldu, Tüyleri Ürperdi! Acun Ilıcalı’yı Bile Silip Atmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! Meğer Yarışma Bittikten Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlara veda etti. Survivor yarışmasının bitmesiyle birlikte Survivor yarışmasının finaline kadar kalan Berkay ise milyonları tilt edecek bir açıklamada bulundu. İzleyenler “Aşırı tilt oldum, irite etti beni. Daha yeni anlamış” sözlerini dile getirdi.
Acun Ilıcalı Survivor yarışmasından Berkay’ı elerken bile “Senin büyük bir hatan oldu, sana bunu bir abi olarak söyleyeceğim. Yarışma bitiminden sonra açıklayacağım” sözlerini dile getirmişti. Berkay ise o an Acun Ilıcalı’nın dediklerini anlamadığını dile getirmişti. Kısa bir süre önce ise Panorama ekibine katılan Berkay skandal açıklamalara yer verdi.
Bireysel dokunulmazlıklarla birlikte Ayşe son oyunlardan birini kazanmış ve eleme adaylarından biri olarak Berkay’ı seçmişti. Berkay bu durum karşısında büyük bir şok yaşadığını belirtirken; “Dora abi, Poyraz, ben ve Ayşe oturuyorduk. O sıra hepimiz dedik ki; “Keşke şu üçlü finale gitsek. Çok güzel olmaz mı?” dedik. Üzerine Ayşe beni yazdı” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın kendisini uyardığı konu ise merak konusu haline geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.