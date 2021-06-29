Acun Ilıcalı Müge Anlı’ya Sardı! “İlle de Sen” Diyor… İmzalar Atıldı Atılacak, Her Gün Kapısında! Her An Her Şey Olabilir…

Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri Exxen platformunda yeniden hayata geçiren Acun Ilıcalı şimdi ise Reytinglerin Kraliçesi Müge Anlı’ya gözünü dikti. Müge Anlı’yı ikna etmek için elinden geleni yapan Acun Ilıcalı adeta 14 yıl önce yayınlanan Azer Bülbül’ün şarkısı gibi “İlle de sen” diyor! Peki, neler olacak?

Survivor yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Acun Ilıcalı, Survivor bitimiyle birlikte derin bir nefes almıştı. TV8 kanalı boş kalmasın diye Masterchef yarışmasını öne çeken Acun Ilıcalı son hamlesiyle şok etkisi yarattı. Kendisine rakip olarak gördüğü Müge Anlı’yı kendi safına çekmek için büyük uğraşlar veren Acun Ilıcalı, Müge Anlı’nın teklifi kabul etmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilke imzasını atacak.



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