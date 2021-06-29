- 29 Haz 2021 - 20:59

Acun Ilıcalı Müge Anlı’ya Sardı! “İlle de Sen” Diyor… İmzalar Atıldı Atılacak, Her Gün Kapısında! Her An Her Şey Olabilir…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı iddialara göre; Müge Anlı’ya sardı! Her gün kapısını çalıyor ve anlaşmayı sağlamak imzalaması için elinde belgelerle gidiyor. Hem TV8 hem de Tv8,5’un sahibi olan Acun Ilıcalı Ocak ayıyla birlikte Exxen platformunu kurmuş ve gün içinde yarım milyon kişinin üye olmasını sağlamıştı.

Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri Exxen platformunda yeniden hayata geçiren Acun Ilıcalı şimdi ise Reytinglerin Kraliçesi Müge Anlı’ya gözünü dikti. Müge Anlı’yı ikna etmek için elinden geleni yapan Acun Ilıcalı adeta 14 yıl önce yayınlanan Azer Bülbül’ün şarkısı gibi “İlle de sen” diyor! Peki, neler olacak?

Survivor yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Acun Ilıcalı, Survivor bitimiyle birlikte derin bir nefes almıştı. TV8 kanalı boş kalmasın diye Masterchef yarışmasını öne çeken Acun Ilıcalı son hamlesiyle şok etkisi yarattı. Kendisine rakip olarak gördüğü Müge Anlı’yı kendi safına çekmek için büyük uğraşlar veren Acun Ilıcalı, Müge Anlı’nın teklifi kabul etmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilke imzasını atacak.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

29 Haz 2021 - 20:59 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevenlerine Büyük Şok! Grinin Elli Tonuyla Yeniden Bir Araya Geliyorlar! Milyonlar Şok İçerisinde! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevenlerine Büyük Şok! Grinin Elli Tonuyla Yeniden Bir Araya Geliyorlar! Milyonlar Şok İçerisinde! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil”
Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu! mask
Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu!
Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana… mask
Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana…
Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…” mask
Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Eritti! Hızır Reis Son Noktayı Koyabilir! Ayna Karşısında Bikinili Pozu Nefesleri Kesti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Eritti! Hızır Reis Son Noktayı Koyabilir! Ayna Karşısında Bikinili Pozu Nefesleri Kesti!
Alişan ve Buse Varol Sessizliğini Koruyor! Hayranları Çıldırdı, Çıldıracak! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu İçleri Sızlattı! mask
Alişan ve Buse Varol Sessizliğini Koruyor! Hayranları Çıldırdı, Çıldıracak! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Son Durumu İçleri Sızlattı!
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Darbe! Artık Survivor’un S’sini Duymak İstemiyor! Tepki Üzerine Tepki Yağdı, Burnunu Yerden Almadı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Darbe! Artık Survivor’un S’sini Duymak İstemiyor! Tepki Üzerine Tepki Yağdı, Burnunu Yerden Almadı! Neler Oluyor?
Kerem Bürsin Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Ayağa Kalktı! Sosyal Medya Sallandı! Hande’nin O Hali Sinir Krizi Nedeni Oldu! mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Ayağa Kalktı! Sosyal Medya Sallandı! Hande’nin O Hali Sinir Krizi Nedeni Oldu!
Masterchef Yarışmacısı Mehmet Şefin Kızıyla "Aşk Yaşıyor!" Mehmet Şef Deliye Dönecek, Her Şey Belgelendi! Meğer İki İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Mehmet Şefin Kızıyla "Aşk Yaşıyor!" Mehmet Şef Deliye Dönecek, Her Şey Belgelendi! Meğer İki İsim…
Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!” mask
Yasmin Erbil En Sonunda Babası Mehmet Ali Erbil’e Kalp Krizi Geçirtecek! Önce Beyaz Bikini Sonra Leopar! Bikinisi Dar Gelince Olanlar Oldu! “Yasmin Baban Göresin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Berkay Tilt Etti! Milyonlar İrite Oldu, Tüyleri Ürperdi! Acun Ilıcalı’yı Bile Silip Atmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! Meğer Yarışma Bittikten Sonra… mask
Survivor Berkay Tilt Etti! Milyonlar İrite Oldu, Tüyleri Ürperdi! Acun Ilıcalı’yı Bile Silip Atmıştı, Açıklaması Olay Yarattı! Meğer Yarışma Bittikten Sonra…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevenlerine Büyük Şok! Grinin Elli Tonuyla Yeniden Bir Araya Geliyorlar! Milyonlar Şok İçerisinde! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sevenlerine Büyük Şok! Grinin Elli Tonuyla Yeniden Bir Araya Geliyorlar! Milyonlar Şok İçerisinde! “Böyle Bir Şey Mümkün Değil”
Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu! mask
Survivor’da İsmail Şampiyon Oldu ama Ünlü Olan Aleyna Oldu! Teklif Üzerine Teklif Yağıyor! Şimdide O İsim Devreye Girdi! Aleyna Zenginliğin Şifresini Buldu!
Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana… mask
Beren Saat Bikinisiyle Milyonları Taşa Çevirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Bir Daha… 18’liklere Taş Çıkardı! Kıskanan Kıskanana…
Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…” mask
Esra Erol’un Baş Düşmanı Harekete Geçti! Arkasında Müge Anlı Bile Var, Koltuğu Sallanıyor! Her An Ekranlara Dönebilir! “Bunu Yapmayacaktın…”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Eritti! Hızır Reis Son Noktayı Koyabilir! Ayna Karşısında Bikinili Pozu Nefesleri Kesti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Eritti! Hızır Reis Son Noktayı Koyabilir! Ayna Karşısında Bikinili Pozu Nefesleri Kesti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status