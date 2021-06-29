Acun Ilıcalı Müge Anlı’ya Sardı! “İlle de Sen” Diyor… İmzalar Atıldı Atılacak, Her Gün Kapısında! Her An Her Şey Olabilir…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı iddialara göre; Müge Anlı’ya sardı! Her gün kapısını çalıyor ve anlaşmayı sağlamak imzalaması için elinde belgelerle gidiyor. Hem TV8 hem de Tv8,5’un sahibi olan Acun Ilıcalı Ocak ayıyla birlikte Exxen platformunu kurmuş ve gün içinde yarım milyon kişinin üye olmasını sağlamıştı.
Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri Exxen platformunda yeniden hayata geçiren Acun Ilıcalı şimdi ise Reytinglerin Kraliçesi Müge Anlı’ya gözünü dikti. Müge Anlı’yı ikna etmek için elinden geleni yapan Acun Ilıcalı adeta 14 yıl önce yayınlanan Azer Bülbül’ün şarkısı gibi “İlle de sen” diyor! Peki, neler olacak?
Survivor yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Acun Ilıcalı, Survivor bitimiyle birlikte derin bir nefes almıştı. TV8 kanalı boş kalmasın diye Masterchef yarışmasını öne çeken Acun Ilıcalı son hamlesiyle şok etkisi yarattı. Kendisine rakip olarak gördüğü Müge Anlı’yı kendi safına çekmek için büyük uğraşlar veren Acun Ilıcalı, Müge Anlı’nın teklifi kabul etmesiyle birlikte Türkiye’de bir ilke imzasını atacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.