Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor? Şahsiyet Dizisindeki Kambura Neresidir? Şahsiyet Dizisi Çekim Yeri Merak Edildi!
Doğuş Medya Grubu’nun dijital platformu olan Puhu TV aracılığıyla seyirci ile buluşan Şahsiyet, aldığı Uluslararası Emmy Ödülü’nün ardından televizyon ekranı ile seyircisi ile buluşmaya başladı. Bunun üzerine çekildiği dönem de çok konu olan Şahsiyet dizisi çekim yerleri ve Kambura nerede soruları yeniden gündemlere geldi. Şahsiyet dizisi nerede çekiliyor? Şahsiyet dizisindeki Kambura neresidir? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…
Ay Yapım imzalı olarak Puhu TV’den meraklısı ile 17 Mart 2018 tarihinde buluşan Şahsiyet, bu kez televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Salı günleri Show TV ekranlarından yayınlanmaya başlayan Şahsiyet dizisinin çok konuşulan konusu ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti. Çekim mekanları ile izleyenleri adeta büyüleyen Şahsiyet, özellikle Türkiye coğrafyasında bulunmayan Kambura’nın nerede olduğu merak ettirdi.
Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor?
Seyircisi ile ilk kez televizyon ekranlarından buluşan ödüllü dizi sunduğu görüntüler ile “Şahsiyet dizisi nerede çekiliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Şahsiyet dizisinin İstanbul’un birbirinden farklı ilçelerinde çekimlerini gerçekleştirdi. Mükemmel manzaralar eşliğinde seyircisine görsel bir şölen sunan Şahsiyet; Çamlıca Tepesi, Beykoz Korusu ve Riva bölgesinde setlerini kurdu. Ayrıca Şahsiyet dizisi görüntü geçiş efektleri için sıklıkla Beyoğlu’nun Şişhane ve Tünel gibi Türkiye’nin gözde bölgelerinden faydalandı. Öte yandan Şahsiyet dizisinde en çok merak edilen yer ise sıklıkla adı geçen Kambura beldesi oldu.
30 Haz 2021 - 08:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.