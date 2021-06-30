- 30 Haz 2021 - 08:26 G: 30 Haz 2021 - 08:30

Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor? Şahsiyet Dizisindeki Kambura Neresidir? Şahsiyet Dizisi Çekim Yeri Merak Edildi!

Doğuş Medya Grubu’nun dijital platformu olan Puhu TV aracılığıyla seyirci ile buluşan Şahsiyet, aldığı Uluslararası Emmy Ödülü’nün ardından televizyon ekranı ile seyircisi ile buluşmaya başladı. Bunun üzerine çekildiği dönem de çok konu olan Şahsiyet dizisi çekim yerleri ve Kambura nerede soruları yeniden gündemlere geldi. Şahsiyet dizisi nerede çekiliyor? Şahsiyet dizisindeki Kambura neresidir? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

Ay Yapım imzalı olarak Puhu TV’den meraklısı ile 17 Mart 2018 tarihinde buluşan Şahsiyet, bu kez televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Salı günleri Show TV ekranlarından yayınlanmaya başlayan Şahsiyet dizisinin çok konuşulan konusu ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti. Çekim mekanları ile izleyenleri adeta büyüleyen Şahsiyet, özellikle Türkiye coğrafyasında bulunmayan Kambura’nın nerede olduğu merak ettirdi.

Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor?

Seyircisi ile ilk kez televizyon ekranlarından buluşan ödüllü dizi sunduğu görüntüler ile “Şahsiyet dizisi nerede çekiliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Şahsiyet dizisinin İstanbul’un birbirinden farklı ilçelerinde çekimlerini gerçekleştirdi. Mükemmel manzaralar eşliğinde seyircisine görsel bir şölen sunan Şahsiyet; Çamlıca Tepesi, Beykoz Korusu ve Riva bölgesinde setlerini kurdu. Ayrıca Şahsiyet dizisi görüntü geçiş efektleri için sıklıkla Beyoğlu’nun Şişhane ve Tünel gibi Türkiye’nin gözde bölgelerinden faydalandı. Öte yandan Şahsiyet dizisinde en çok merak edilen yer ise sıklıkla adı geçen Kambura beldesi oldu.

30 Haz 2021 - 08:26 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
Esra Erol Bugün Yok Mu? Esra Erol'da Neden Yok? ATV Canlı İzle Son Dakika Esra Erol Final Mi Yaptı? mask
Esra Erol Bugün Yok Mu? Esra Erol'da Neden Yok? ATV Canlı İzle Son Dakika Esra Erol Final Mi Yaptı?
Masterchef 2021 Nerede Çekiliyor? Masterchef Malzemeleri Nereden Geliyor? Kimsenin Bilmediği En Özel Detaylar! mask
Masterchef 2021 Nerede Çekiliyor? Masterchef Malzemeleri Nereden Geliyor? Kimsenin Bilmediği En Özel Detaylar!
Cam Tavanlar Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Haziran Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 30 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 64. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 30 Haziran 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Haziran 2021 MasterChef 5. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Haziran 2021 MasterChef 5. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Şef Akademi Doğada Full İzle! 30 Haziran 2021 Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Doğada Full İzle! 30 Haziran 2021 Şef Akademi 3. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Gelinim Mutfakta 30 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 738. Bölüm Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı? mask
Gelinim Mutfakta 30 Haziran 2021 Full İzle! Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 738. Bölüm Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı?
Doya Doya Moda All Star 30 Haziran Full İzle! 29 Haziran Doya Doya Moda 78. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı! mask
Doya Doya Moda All Star 30 Haziran Full İzle! 29 Haziran Doya Doya Moda 78. Bölüm Canlı İzle! TV8 Yayın Akışı!
Müge Anlı 30 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 30 Haziran 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Haziran 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor? Şahsiyet Dizisindeki Kambura Neresidir? Şahsiyet Dizisi Çekim Yeri Merak Edildi! mask
Şahsiyet Dizisi Nerede Çekiliyor? Şahsiyet Dizisindeki Kambura Neresidir? Şahsiyet Dizisi Çekim Yeri Merak Edildi!
Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Şahsiyet Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Şahsiyet Dizisi Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
İmam Nikahı Nasıl Kıyılır? Imam Nikahı Kıyılırken Hoca Ne Sorar? Imam Nikahı İçin Neler Gerekli? mask
İmam Nikahı Nasıl Kıyılır? Imam Nikahı Kıyılırken Hoca Ne Sorar? Imam Nikahı İçin Neler Gerekli?
Borsa Nasıl Doğmuştur? Ilk Borsa Nasıl Kuruldu? Türkiyede Kaç Tane Borsa Var? mask
Borsa Nasıl Doğmuştur? Ilk Borsa Nasıl Kuruldu? Türkiyede Kaç Tane Borsa Var?
2021 Askere Giderken Ne Alınır? Askere Giderken Alınacaklar Listesi 2021? Asker Çantasında Neler Olmalıdır? mask
2021 Askere Giderken Ne Alınır? Askere Giderken Alınacaklar Listesi 2021? Asker Çantasında Neler Olmalıdır?
Münafık Filminin Konusu Nedir? Münafık Filmi Gerçek Mi? Münafık Filmi Nerede Çekildi? mask
Münafık Filminin Konusu Nedir? Münafık Filmi Gerçek Mi? Münafık Filmi Nerede Çekildi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status