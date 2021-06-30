- 30 Haz 2021 - 08:39

Ankara Koronavirüs Salgınında Yeni Yasaklara Son 24 Saat! Sağlık Bakanı Koca Noktayı Koydu! 1 Temmuz Yasakları Neler? Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı mı?

Ankara Koronavirüs salgınından etkilenen illerimizden bir tanesi olarak karşımıza çıkarken; yeni yasaklara ise sadece 24 saat kaldı. Sağlık Bakanı Koca, aşı çalışmaları hakkında çıkan iddialara noktayı koydu. Bunun ardından ise 1 Temmuz yasakları merak konusu oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgınında son noktaya gelinmesine ise birkaç ay kaldı. Gerek aşı çalışmaları gerekse uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte Koronavirüs vaka sayıları giderek düşmeye başlamıştı. Özellikle tam kapanma sayesinde 60 binlerden vaka sayısı 10 binlere kadar düşmüştü. Yeni yasakların ise 1 Temmuz’da uygulanacağı biliniyor.

Sağlık Bakanı Koca ise aşı hakkında çıkan iddialara; “Türkiye iddia edildiği gibi başka ülkelerin almadığı aşıları değil biontech firmasının Türkiye için ürettiği aşıları temin ediyor. Aşıları Türkiye ve Almanya'ya Biontech, diğer ülkelere pfizer teslim ediyor. Biz bize üretilen aşıları teslim alıyoruz. 9 ay boyunca buna çabaladık” sözlerini dile getirdi.

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30 Haz 2021 - 08:39 Ankara- Yaşam

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