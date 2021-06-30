- 30 Haz 2021 - 09:29

Survivor Poyraz’dan Mide Bulandıran Paylaşım! Aileler Ayağa Kalktı, Acun Ilıcalı Bile Yüzüne Bakmayacak! “İğrenç” Şampiyon Olsaydı, Kupası Elinden Alınabilirdi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce yayın hayatına noktayı koymuştu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada bulunan Poyraz’dan ise mide bulandıran bir paylaşım geldi. Şampiyon olarak anılan Survivor Poyraz, aileleri ayağa kaldırdı. Bununla da kalmadı sosyal medyada birçok kişi tarafından kendisi için “Acun Ilıcalı bu hamleden sonra yüzüne bakmaz” yorumlarına neden oldu.

Survivor’u 2. Olarak bitiren Poyraz’ın o videosu akılları yerle bir etti. Birçok kişi ortaya çıkan bu videoyu “İğrenç” bulduğunu dile getirirken; birçok kişi ise “Şampiyon olsaydı bu videodan sonra kesinlikle kupası alınırdı” yorumlarını yaptılar. Gündemde şok etkisi yaratan video ise kısa sürede tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından görüldü.

Özellikle küçük yaştaki kişiler tarafından beğenilen Poyraz, bu videosundan sonra aileleri ayağa kaldırdı. Görenleri şok içerisinde bırakan video; Poyraz’ın sadece bir gün içerisinde binlerce takipçi kaybetmesine neden oldu! Peki, ortaya çıkan o video neydi?

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30 Haz 2021 - 09:29 Ankara- Yaşam

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Survivor Poyraz’dan Mide Bulandıran Paylaşım! Aileler Ayağa Kalktı, Acun Ilıcalı Bile Yüzüne Bakmayacak! “İğrenç” Şampiyon Olsaydı, Kupası Elinden Alınabilirdi… mask
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