Survivor Poyraz’dan Mide Bulandıran Paylaşım! Aileler Ayağa Kalktı, Acun Ilıcalı Bile Yüzüne Bakmayacak! “İğrenç” Şampiyon Olsaydı, Kupası Elinden Alınabilirdi…

Survivor’u 2. Olarak bitiren Poyraz’ın o videosu akılları yerle bir etti. Birçok kişi ortaya çıkan bu videoyu “İğrenç” bulduğunu dile getirirken; birçok kişi ise “Şampiyon olsaydı bu videodan sonra kesinlikle kupası alınırdı” yorumlarını yaptılar. Gündemde şok etkisi yaratan video ise kısa sürede tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından görüldü.

Özellikle küçük yaştaki kişiler tarafından beğenilen Poyraz, bu videosundan sonra aileleri ayağa kaldırdı. Görenleri şok içerisinde bırakan video; Poyraz’ın sadece bir gün içerisinde binlerce takipçi kaybetmesine neden oldu! Peki, ortaya çıkan o video neydi?



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