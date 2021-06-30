Masterchef Furkan Sinirden Çılgına Dönecek! Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, İlk Kez Anıldı! Somer Şef Çılgına Çevirdi! “Küçücük Çocuğa mı Elendin?”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, kısa bir süre önce yayın hayatına resmen başladı. Geçtiğimiz yıl yarışmada bulunan Furkan ise iddialara göre sinirden deliye dönecek! Mehmet Şef tarafından hüngür hüngür ağlatılan Furkan şimdi ise Somer Şef tarafından tiye alındı.
Somer Şef’in hal ve hareketleri Furkan sevenlerini ise çileden çıkardı. Sevilen yarışmada Furkan’ın başarılarını yok sayan Somer Şef, linç üzerine linç yedi. Sosyal medyada bir anda gündem olan bu olaydan sonra Somer Şefin Furkan’dan özür dilemesi gerektiği dile getirildi.
Mehmet Şef, geçtiğimiz yıl Furkan’a bağıra bağıra; “Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile” sözlerini dile getirmişti. Gözyaşlarına hakim olamayan Furkan ise “Ben hatalı olduğumu kabul, ediyorum. Neden bilerek kendimi rezil edeyim şef” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.