Masterchef Furkan Sinirden Çılgına Dönecek! Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, İlk Kez Anıldı! Somer Şef Çılgına Çevirdi! “Küçücük Çocuğa mı Elendin?”

Somer Şef’in hal ve hareketleri Furkan sevenlerini ise çileden çıkardı. Sevilen yarışmada Furkan’ın başarılarını yok sayan Somer Şef, linç üzerine linç yedi. Sosyal medyada bir anda gündem olan bu olaydan sonra Somer Şefin Furkan’dan özür dilemesi gerektiği dile getirildi.

Mehmet Şef, geçtiğimiz yıl Furkan’a bağıra bağıra; “Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile” sözlerini dile getirmişti. Gözyaşlarına hakim olamayan Furkan ise “Ben hatalı olduğumu kabul, ediyorum. Neden bilerek kendimi rezil edeyim şef” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?



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