Survivor Poyraz’ın Kalemi Kırıldı! “Mide Bulandırıcı” Videosundan Sonra Hayatı Bitti! Hiçbir Kanal, Hiçbir Program Kabul Etmiyor! “Yazıklar Olsun”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan ve şampiyon olarak anılan Poyraz’ın kalemi resmen kırıldı! Kısa bir süre önce sosyal medyada herkesin önünde çıkan ve milyonlar tarafından “Mide bulandırıcı” olarak bulunan videosundan sonra hayatı resmen bitti. Artık onu hiçbir kanal hiçbir program iddialara göre kabul etmiyor!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Survivor Şampiyonu İsmail olurken; Poyraz ise Survivor 2021 sezonunu ise ikinci olarak tamamlamıştı. Survivor yarışmasının bitimiyle normal hayatına dönen Poyraz dikkatleri üzerine çekti. Survivor yarışması hakkında bir açıklama yapması beklenen Poyraz’ın şok videosu ortaya çıktı!
Bir hayran sayfası tarafından paylaşılan videoda ise oldukça rahatsız edici bir şekilde görülen Poyraz’a binlerce tepki arka arkaya yağdı. Kısa sürede 12 bini aşkın izleneme alan video, özellikle aileler tarafından “Mide bulandırıcı” bulundu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.