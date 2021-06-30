Survivor Poyraz’ın Kalemi Kırıldı! “Mide Bulandırıcı” Videosundan Sonra Hayatı Bitti! Hiçbir Kanal, Hiçbir Program Kabul Etmiyor! “Yazıklar Olsun”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Survivor Şampiyonu İsmail olurken; Poyraz ise Survivor 2021 sezonunu ise ikinci olarak tamamlamıştı. Survivor yarışmasının bitimiyle normal hayatına dönen Poyraz dikkatleri üzerine çekti. Survivor yarışması hakkında bir açıklama yapması beklenen Poyraz’ın şok videosu ortaya çıktı!

Bir hayran sayfası tarafından paylaşılan videoda ise oldukça rahatsız edici bir şekilde görülen Poyraz’a binlerce tepki arka arkaya yağdı. Kısa sürede 12 bini aşkın izleneme alan video, özellikle aileler tarafından “Mide bulandırıcı” bulundu. Peki, neler oluyor?



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